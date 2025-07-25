英特爾財報4亮點　陸行之讚「陳總比Pat清楚台積電強在哪裡」

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

英特爾（Intel）第2季財報發布後市場評價不一，盤後股價先升後跌，不過半導體前分析師陸行之揭露4大亮點，力讚Intel新任執行長陳立武「比Pat（前任執行長基辛格）清楚台積電強在哪裡」。

以下是陸行之臉書全文：

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PPT冠軍自從換掉了之前的超爛CEO，我就減少些較為嚴厲的評論了，今天看到陳立武CEO做了一連串的整頓，心中又燃起一點希望，難道陳總就是那個 The One 的 Intel 救世主，以下分享些看法。

集中產線資源：不像過去4年（Pat 在位的四年)， Intel即使有些廠產能利用率不到50%，為了技術演進還是持續擴廠，新CEO上任決定以後建產能多少要有客戶訂單支持，並停止德國，波蘭的擴廠計劃，減緩Ohio 州的擴廠，並把哥斯大黎加的封測產能整合到越南及馬來西亞，我們相信明年Intel資本開支有機會低於今年的180億美元，公司的折舊費用，自由現金流出也會受到控制；

18A/14A：Intel 沒打算放棄18A的量產，但18A Panther Lake SKU量產規模及時間 (2025年底launch，但不知道多少量) 已經明顯落後前CEO的預期， 而外部代工客戶也還要等內部客戶成功大量採用才拿得到，應該也要等到2026了吧，18A的投資比14A少些，靠著內部客戶就可以有合理獲利；14A的研發是除了內部客戶外也有外部客戶的特殊要求，不管如何，Intel 都要跟台積電在晶片速度，成本，良率，time to market 正面對決，我們認為短期看起來還是困難重重，但至少陳總比Pat清楚台積電強在哪裡。

需要內部/外部客戶都用的14A，要是沒有足夠的產品支撐可接受的營收及獲利，Intel 甚至可以不投資；

Server CPU：我記得之前Pat 宣布要在2H24量產的 3 EUV Granite Rapids 已經延後在今年量產了，公司說市場份額增加需要時間，而且multi-threading 的P-cores 設計有些問題要修正；

AI GPU： 跟AMD之前的問題類似（AMD已經在改善中)，陳總説公司的AI晶片缺乏系統軟體堆疊及策略，公司要了解AI系統如何運作再來設計軟體，系統，然後才是晶片。看起來其AI GPU的問題很大，設計，軟體，系統架構都有問題。