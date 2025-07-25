要再砍2萬人！　英特爾「手術式級」裁員15%

▲英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。

《路透社》、《CNN》等外媒指出，英特爾財務長David Zinsner指在裁員過程中，公司採取了「精準外科手術式」的方式，刪除了多層中階管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

David Zinsner估計，這波裁員將移除了公司50%的管理層級。根據英特爾表示，截至6月底公司擁有96400名員工，本次裁員15%，並預計到年底總人數將降至75000人，較2024年底減少22%。

科技市場分析公司Creative Strategies執行長Ben Bajarin認為，Intel可能在18A上過度支出，裁員後財務紀律更強，這是正確的做法。

英特爾執行長陳立武在法說會備忘錄中指出，英特爾正在改變其晶圓廠建設策略，今後只會在市場對晶片有需求時才動工蓋廠。過去公司往往會超前市場需求在美國及其他地區提前建廠。

分析師轉述陳立武發言，指陳並不相信「你蓋了，他們就會來」的說法，今後陳立武將親自審核並批准Intel的每一個主要晶片設計。

目前英特爾正努力將18A技術推向量產階段。陳在備忘錄中表示，公司將以更嚴謹的態度進行下一代14A製程的投資；若找不到重要的外部客戶，公司可能被迫退出晶圓代工業務。Intel也在季度財報中坦言此可能性。

陳立武表示，公司計劃放慢俄亥俄州新廠建設進度，取消在波蘭與德國的新建計畫，並將哥斯大黎加的封裝業務整併至越南與馬來西亞的其他封裝據點。