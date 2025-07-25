ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

要再砍2萬人！　英特爾「手術式級」裁員15%

▲英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

▲英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。

《路透社》、《CNN》等外媒指出，英特爾財務長David Zinsner指在裁員過程中，公司採取了「精準外科手術式」的方式，刪除了多層中階管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

David Zinsner估計，這波裁員將移除了公司50%的管理層級。根據英特爾表示，截至6月底公司擁有96400名員工，本次裁員15%，並預計到年底總人數將降至75000人，較2024年底減少22%。

科技市場分析公司Creative Strategies執行長Ben Bajarin認為，Intel可能在18A上過度支出，裁員後財務紀律更強，這是正確的做法。

英特爾執行長陳立武在法說會備忘錄中指出，英特爾正在改變其晶圓廠建設策略，今後只會在市場對晶片有需求時才動工蓋廠。過去公司往往會超前市場需求在美國及其他地區提前建廠。

分析師轉述陳立武發言，指陳並不相信「你蓋了，他們就會來」的說法，今後陳立武將親自審核並批准Intel的每一個主要晶片設計。

目前英特爾正努力將18A技術推向量產階段。陳在備忘錄中表示，公司將以更嚴謹的態度進行下一代14A製程的投資；若找不到重要的外部客戶，公司可能被迫退出晶圓代工業務。Intel也在季度財報中坦言此可能性。

陳立武表示，公司計劃放慢俄亥俄州新廠建設進度，取消在波蘭與德國的新建計畫，並將哥斯大黎加的封裝業務整併至越南與馬來西亞的其他封裝據點。

關鍵字： 英特爾裁員管理層技術轉型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

推薦閱讀

大罷免明投票　吳東亮盼：選完回歸生活、發展產業

大罷免明投票　吳東亮盼：選完回歸生活、發展產業

企業界已有零售教父徐重仁、和碩董事長童子賢等企業界重量級人士陸續對大罷免表態，台新金（2887）董事長、工商協進會理事長吳東亮今（25）日會員大會前被媒體問及關於大罷免看法。他表示，台灣按照法律舉行罷免選舉，不管結果如何都要接受，最重要的是選後，要回歸正常生活。

2025-07-25 10:29
英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大　股價盤後重挫5%

英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大　股價盤後重挫5%

Intel（英特爾）25日公布2025年第二季財報，營收雖優於市場預期，但虧損幅度擴大，加上宣布多項裁員與削減投資計畫，盤後股價應聲下跌逾5%。這是新任執行長陳立武上任以來第二次對外發布財報。

2025-07-25 10:25
AI衝擊！科技業今年已逾8萬人丟飯碗　微軟裁員超過1.5萬人

AI衝擊！科技業今年已逾8萬人丟飯碗　微軟裁員超過1.5萬人

受到AI應用衝擊，2025年以來科技業裁員逾8萬人，全球市值最高科技巨頭之一的微軟（Microsoft）今年持續進行大規模裁員，2025年以來裁員人數已超過1.5萬人。執行長Satya Nadella 13日發出內部備忘錄，罕見以沉重語氣對員工表示，這波人力精簡對他本人與團隊都造成重大壓力，「這是我們產業成功的矛盾之一」。

2025-07-25 10:18
和大董事長沈國榮請辭董事長　將轉任集團總裁

和大董事長沈國榮請辭董事長　將轉任集團總裁

精密汽車傳動零組件大廠和大工業（1536）傳人事異動，現年76歲的董事長沈國榮即將卸任。公司24日晚間發出重大訊息公告，沈國榮已於今日正式請辭董事長職務，預計將於8月15日生效，接班人選則將由董事會另行選任並公告。

2025-07-25 10:12
西藏大壩開工　中航、四維航早盤亮燈雙打開

西藏大壩開工　中航、四維航早盤亮燈雙打開

中國西藏「雅魯藏布江下游水電工程」動工效應持續擴散，航運股再迎利多，今（25）日早盤中航（2612）、四維航（5608）雙雙漲亮燈漲停，類股中裕民（2606）、新興（2605）與志信（2611）漲幅皆逾2%。

2025-07-25 10:06
公股首家！一銀核心微服務應用平台上線　優化國外匯入匯款

公股首家！一銀核心微服務應用平台上線　優化國外匯入匯款

第一金（2892）旗下一銀全新建置的核心微服務應用平台與第一個在此平台運行的國外匯入匯款系統上線，為首家完成技術創新與流程再造轉換的公股銀行，不僅大幅優化國外匯入匯款的業務流程，提供客戶和行員更便捷的服務，使用的各項新技術也將成為資訊現代化和數位轉型的堅實根基。

2025-07-25 11:45
立榮斥資4.37億美元買19架ATR　2032年前完成機隊更新

立榮斥資4.37億美元買19架ATR　2032年前完成機隊更新

立榮航空今日舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，由立榮航空董事長林志忠與法國Avions de Transport Régional飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，並邀請交通部長陳世凱及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal共同見證，本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，為立榮航空國內線經營布局與永續發展的重要里程碑。

2025-07-25 11:42
要再砍2萬人！　英特爾「手術式級」裁員15%

要再砍2萬人！　英特爾「手術式級」裁員15%

美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。

2025-07-25 11:19
搶飛鳳凰城！華航12/3首航每周3班　星宇1月直飛不中停

搶飛鳳凰城！華航12/3首航每周3班　星宇1月直飛不中停

國籍航空搶開美國鳳凰城航點！中華航空（2610）宣布於今年 12 月 3 日開闢新航點鳳凰城，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供每周 3 個往返班次，星宇也宣布，將於2026年1月15日開航鳳凰城，同樣以空巴A350-900執飛，提供每週3班、三月份起增為每週4班，且來回皆直飛不中停。

2025-07-25 11:03
台新金現股回穩　辛特爆30萬張大量

台新金現股回穩　辛特爆30萬張大量

台新金（2887）完成新光金整併案後，今（25）日量價回穩，現股上午盤翻紅小漲，不過辛種特別股「台新辛特」（28871）卻爆出逾30萬張成交量，導致股價翻黑跌逾1%。

2025-07-25 10:57

讀者迴響

熱門新聞

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

學者批日「5500億換15％關稅」害慘台灣：養大川普胃口

59歲王牌主管因「1習慣」遭降職　被迫提早退休

陽明賣3.86萬個舊貨櫃獲利3億多　今年新造櫃達6.5萬箱

AI助攻太猛！Alphabet營收飆964億　美股標普創歷史高點

快訊／4張千萬統一發票無人領　財政部急尋

床頭吵床尾和！川普：我希望馬斯克蓬勃發展

昱台國際去年3月底上興櫃以來股價逾倍數漲　預計今年10月底轉上櫃

快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付

今年第5檔ETF下市！　00794B確定8／22終止買賣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366