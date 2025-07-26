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關稅戰快退場！八月財報季AI題材續行　3檔小型股有看頭

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著對等關稅逐漸公開各國稅率，對市場影響不確定性逐漸散去，接下來就是八月的半年報行情了。以 4-6 月的營收變化來看，上半年基本面成長，後續依然有關鍵字的依然是 AI，《玩股網》點名3檔有看頭。

玩股網股期雙分析師張銘忠認為，台股 6 月營收幾乎已全數公布，接下來市場焦點將轉向 8 月中登場的 Q2 財報季。對投資人來說，這段空窗期反而是一個提前佈局的黃金階段。比起等半年報出爐再來反應，更聰明的做法是從營收與成長趨勢中，搶先找出「表現穩健、趨勢向上」的潛力股，掌握下半年主流方向。

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張銘忠表示，尤其在目前市場風格快速輪動、消息面多變的情況下，單月營收年增、搭配上半年累計營收也年增的個股，具有相對明確的基本面優勢，也更有機會成為下半年資金聚焦的核心族群。這樣的篩選方式，不僅能避開短期題材炒作，更有助於找到長線具備成長性的產業或公司。

從 6 月營收資料中，挑出 「單月營收年增」且「累計營收也年增」的 20 檔個股，進一步分析這些公司所屬產業與成長動能，大致可以歸納為以下幾個方向：

AI 電力需求：森崴能源、永崴投控
AI 伺服器：信紘科/緯創
AI 散熱：奇鋐
台積電設備需求：均華、JPP-KY、竹陞
PCB 軟硬版：高技
傳輸需求網通：智邦
系統整合：AMAX-KY

▲▼玩股網張銘忠。（圖／記者巫彩蓮攝）

另外，台灣將展開的 AI 新十大基礎建設，此項計畫預計投入逾千億元資金，AI 人才培育現已加碼至 100 萬人，至 2028 年創造約 7 兆元產值，目標於 2040 年達成 15 兆元產值與 50 萬個高薪就業機會，最快將於 8 月在院會拍板定案。AI 新十大建設涵蓋三大面向：智慧應用、關鍵技術與數位基礎建設。

儘管這些題材在市場上早已歷經多次發酵，部分指標性個股甚至出現數倍漲幅，進場風險也相對提升。與其追價布局已翻漲數倍、位階偏高的熱門標的，不如將焦點轉向股價仍位於百元以下、基本面穩健且具備成長潛力的中小型個股。這類股票相對尚未完全被市場資金追捧，具有更佳的風險報酬比與參與空間，反而更適合作為中期行情中布局的切入點。

機器人概念股：新漢（8234）

台灣 AI 機器人產業大聯盟正式成立，工業電腦業者新漢原本就受惠 AI 提升整體產業需求，目前公司也已整合輝達（NVIDIA）第一代AI模型，並同步開發第二代架構，瞄準下一波人形機器人產業化浪潮，將於8月發表。Q1 EPS 為 0.57 元，幾乎已追平 2024 全年的 0.6 元。

▲▼新漢線圖。（圖／記者巫彩蓮攝）

矽光子概念股：前鼎（4908）

技術面上剛突破收斂三角，最近3年平均獲利約3元

▲▼前鼎線圖。（圖／記者巫彩蓮攝）

資安軟體概念股：華電網（6163）

台灣橫跨資通訊、智慧應用、資安、數位媒體等領域之系統整合廠商。前 7 月政府標案已接 40.2 億，超過前三年加總營收，去年賺約 1 元，股價尚未反應。

▲▼玩股網華電線圖。（圖／記者巫彩蓮攝）

不過，受到關稅、政策與匯率等因素影響，如工具機、觀光、營建、航運等也陸續在基本面看到衰退。從長線投資角度來看，這些產業目前缺乏結構性成長題材，應審慎評估持有部位，甚至提前避開，避免資金被套在缺乏未來性的類股上。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，全文來源《玩股網》，投資人應謹慎評估，風險自負。

關鍵字： 台股AI半年報新十大建設機器人

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