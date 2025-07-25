央行9月有寬鬆空間　台經院：房市活水看貨幣政策調整

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

文／中央社

台經院今天公布最新經濟預測，認為最悲觀的時刻已經過去，上修全年經濟成長率預測值至3.02%。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣內需比較疲弱，物價也緩步下滑，央行9月可以考慮適度寬鬆，刺激景氣。

台經院此次預測下修民間消費、上修外需與民間投資，預期2025年經濟呈現「前高後低」走勢，全年經濟成長率為3.02%，較4月預測上修0.11個百分點。

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孫明德指出，今年內需相對疲弱，上半年因為汽車買氣觀望，房市、股市表現不佳，消費略顯低迷，下半年可觀察關稅不確定性淡化後，汽車買氣是否回籠；另外，若金融市場穩定，也有助於鞏固信心。

至於物價，孫明德指出，今年上半年台灣消費者物價指數（CPI）明顯回落，如同近日氣溫，前一天還是35度，隔天就驟降。

孫明德分析，美國現在對外平均關稅約20%，對物價帶來2個百分點壓力，待關稅效應完全發酵後，美國通膨率恐重回4%之上，這也是美國聯準會遲遲不敢降息的原因；台灣情況跟美國不一樣，美國物價正要往上走，台灣相對平穩，且下半年經濟成長率不到1%，內需疲弱、物價也沒有漲，央行9月可考慮適度寬鬆以刺激景氣。

台經院產經資料庫總監劉佩真說，展望未來半年，央行第7次選擇性信用管制政策持續發酵，加上銀行端對於房貸業務的授信仍顯謹慎，新青安政策熱度也逐漸退燒，民眾觀望情緒濃厚，短期內房市持續修正。

劉佩真認為，房市未來契機，端看央行9月有無鬆綁房市信用管制，或是貨幣政策調整，為市場注入活水。