快訊／台股收盤下跌9.35點　台積電持平至1145

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走低，加權指數終場下跌9.35點，以23364.38點作收，跌幅0.04％，成交量2919.26億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲80.86點開出，指數開高走低，盤中最高達23485.56點，最低23308.45點，終場收在23364.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）上漲0.5元至174.5元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）下跌0.5元來到268.5元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。
今天漲幅前5名個股為正瀚-創（6534）上漲8.1元，漲幅10％；攸泰科技（6928）上漲5.1元，漲幅10％；中航（2612）上漲4.8元，漲幅10％；州巧（3543）上漲3.3元，漲幅9.97％；雷虎（8033）上漲6.9元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為美律（2439）下跌5.5元，跌幅4.64％；建漢（3062）下跌1.25元，跌幅4.42％；和椿（6215）下跌5元，跌幅4.1％；榮科（4989）下跌0.9元，跌幅3.83％；康普（4739）下跌2.2元，跌幅3.7％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|正瀚-創（6534）
|89.1
|▲8.1
|▲10.0％
|攸泰科技（6928）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|中航（2612）
|52.8
|▲4.8
|▲10.0％
|州巧（3543）
|36.4
|▲3.3
|▲9.97％
|雷虎（8033）
|76.4
|▲6.9
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|美律（2439）
|113.0
|▼5.5
|▼4.64％
|建漢（3062）
|27.0
|▼1.25
|▼4.42％
|和椿（6215）
|117.0
|▼5.0
|▼4.1％
|榮科（4989）
|22.6
|▼0.9
|▼3.83％
|康普（4739）
|57.3
|▼2.2
|▼3.7％
資料來源：證交所
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