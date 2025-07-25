快訊／台股收盤下跌9.35點　台積電持平至1145

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走低，加權指數終場下跌9.35點，以23364.38點作收，跌幅0.04％，成交量2919.26億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲80.86點開出，指數開高走低，盤中最高達23485.56點，最低23308.45點，終場收在23364.38點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）上漲0.5元至174.5元；聯發科（2454）維持平盤至1430元；廣達（2382）下跌0.5元來到268.5元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。

今天漲幅前5名個股為正瀚-創（6534）上漲8.1元，漲幅10％；攸泰科技（6928）上漲5.1元，漲幅10％；中航（2612）上漲4.8元，漲幅10％；州巧（3543）上漲3.3元，漲幅9.97％；雷虎（8033）上漲6.9元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為美律（2439）下跌5.5元，跌幅4.64％；建漢（3062）下跌1.25元，跌幅4.42％；和椿（6215）下跌5元，跌幅4.1％；榮科（4989）下跌0.9元，跌幅3.83％；康普（4739）下跌2.2元，跌幅3.7％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 正瀚-創（6534） 89.1 ▲8.1 ▲10.0％ 攸泰科技（6928） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 中航（2612） 52.8 ▲4.8 ▲10.0％ 州巧（3543） 36.4 ▲3.3 ▲9.97％ 雷虎（8033） 76.4 ▲6.9 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 美律（2439） 113.0 ▼5.5 ▼4.64％ 建漢（3062） 27.0 ▼1.25 ▼4.42％ 和椿（6215） 117.0 ▼5.0 ▼4.1％ 榮科（4989） 22.6 ▼0.9 ▼3.83％ 康普（4739） 57.3 ▼2.2 ▼3.7％

資料來源：證交所