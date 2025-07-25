外資今買超73億元　賣超前2名台新金、台新辛特包辦

▲台新金、台新辛特今日外資賣超前2名。（圖／記者巫彩蓮攝）
記者巫彩蓮／台北報導
市場靜待關稅談判結果出爐，今（25）日台股小跌9.35點或跌幅0.04%，以23364.38點作收，三大法人合計買超105.46億元，外資買超金額73.61億元，連續9天買超，累計買超金額達千億元，為1040億元，值得注意，台新新光金（2887）成立第二天，外資大舉調節台新辛特（28871）、台新金現股分別28萬張以及5.1萬張，高居外資賣超前2名個股。
根據證交所統計，三大法人今日買超105.46億元；其中，外資買超73.61億元，連9買，投信站買方，買超20.98億元，自營商買超10.87億元，其中自行買賣部分賣超10.94億元，避險操作買超21.81億元。
外資買超前10大個股為：長榮航（2618）1萬7259張、玉山金（2884）1萬243張、華航（2610）7864張、台玻（1802）7400張、雷虎（8033）6870張、精成科（6191）6176張、中信金（2891）6149張、友達（2409）5784張、元大金（2885）5588張，以及台積電（2330）4912張。
外資賣超前10名個股為：台新辛特28萬張、台新金5萬1259張、南亞（1303）7598張、台灣大（3045）6985張、第一金（2892）5468張、永豐金（2890）5416張、億光（2393）3549張、欣興（3037）3475張、景碩（3189）3433張，以及京元電子（2449）3265張。
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