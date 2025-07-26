2025聯電股價展望：營收穩住了但毛利率、匯損雙重壓力下　EPS恐難回神？

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股神探

聯電2025年上半年營收達1,166億元，年增約4%，營收表面穩定，但獲利卻未必能同步回升。從毛利率持續下滑、匯損擴大這兩個基本面因素來看，聯電營運表現依然承受不小壓力。本文將深入解析聯電毛利率走勢及匯率波動的影響...

2025年上半年，晶圓代工大廠聯電（2303）交出營收1,166億元的成績，較去年同期微幅成長約4%，表面上看來營收穩住了腳步，但投資人應該注意的是，營收僅是財報數據的一部分，真正影響公司價值的是獲利能力，而從更深入的財務數據來看，聯電的獲利狀況可能比想像中的還要嚴峻。

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第一個必須關注的財務面指標，就是聯電毛利率的變化。根據聯電近幾季財報顯示，毛利率已經連續數季呈現明顯下滑趨勢，這代表公司產品報價的主導能力正在減弱。換句話說，聯電已經越來越難將成本壓力直接轉嫁給下游客戶，因而必須自行吸收成本壓力，這將直接反映在EPS的表現上。

《經濟日報》曾指出，由於全球晶圓代工產能過剩，成熟製程競爭激烈，聯電的價格主導權在2024年下半年以來就不斷遭遇挑戰。若未來無法在產品組合或製程技術上做出差異化，毛利率的回升可能性並不高。市場分析師甚至認為，若此一狀況延續，聯電的毛利率可能進一步下探至25%以下，影響未來EPS成長的空間。

第二個值得注意的因素是匯率的影響。2025年新台幣兌美元持續升值，這對出口導向的半導體企業無疑是極大的挑戰。尤其是聯電在成熟製程領域，全球各地都有大量的競爭對手，在定價能力已經逐步減弱的情況下，更難以將新台幣升值所造成的成本壓力轉嫁給客戶。

根據《財訊》雜誌近期的分析指出，新台幣每升值1%，對聯電EPS的影響可能高達0.05元。當聯電在國際市場難以有效漲價以因應匯率波動，匯損壓力將持續放大，最終不只影響EPS，也可能導致公司未來的現金股利配發能力下降，對喜歡股利的長期投資人來說，更需提高警覺。

綜合近期各大媒體分析，市場對聯電2025年下半年仍維持謹慎態度。《工商時報》報導指出，除非聯電能夠成功提高特殊製程或汽車電子等相對具議價能力產品的營收占比，否則下半年營運壓力將持續加大。各大外資圈也普遍將聯電評等維持在「持有」到「中立」，目標價區間約落在40至45元間，反映出市場保守看待聯電基本面的現實。

綜合上述分析，儘管聯電今年上半年營收表面穩定，但從基本面的毛利率和匯損問題來看，營運的挑戰仍未減輕。投資人在關注營收之餘，更應重視毛利率、匯率因素對EPS及配息能力的影響。未來幾個季度，聯電需在產品結構與成本控制上做出重大改善，否則股價和財務表現短期內恐怕難以有明顯起色。投資者務必持續追蹤基本面動態，密切關注聯電下半年經營策略的轉變與財報數據，以掌握未來投資機會及風險控管。