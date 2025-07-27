美國科技股扮演多頭指標！法人稱AI相關供應鏈需求暢旺　產業龍頭受到青睞

▲輝達扮演全球科技股多頭指標。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股續創新高，其中集結AI趨勢主流題材的那斯達克指數，更是領頭驚驚漲，不只已飛越年初高點，自4月低點反彈以來漲幅已高達35%，今年以來也已累積上漲8.36%，其中輝達、微軟等市值排名領先的科技巨頭，在這波美股收復失土過程中更扮演市場多頭指標，展現強勁上漲動能，凱基投信表示，AI相關供應鏈需求暢旺，訂單能見度高，相關產業龍頭持續受到市場青睞，可做為資產配置的投資方向。

凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T）研究團隊表示，回顧2024年，那斯達克指數全年上漲28.1%，漲幅中有9成是由市值前十大個股所貢獻，若進一步統計前十大個股個別貢獻指數漲幅，輝達貢獻8.2%，蘋果貢獻3.1%，亞馬遜貢獻2.9%，Meta、谷歌母公司Alphabet、博通皆貢獻2.2%，特斯拉貢獻2%，微軟貢獻1.3%，網飛貢獻0.7%，好市多貢獻0.4%，扣除掉前十大個股，那斯達克其他成分股則合計貢獻指數漲幅2.9%。

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00980T ETF研究團隊指出，由2024年那斯達克指數前十大企業市值佔比約達6成，貢獻指數漲幅卻高達近9成看來，顯見龍頭企業佔據產業主導地位，在產業成長過程中，具備宰制優勢，也因此有更高機率引領上漲趨勢；加上擁有龐大現金流做為「護城河」，在企業競相投入AI建置的軍備競賽中，前十大企業將更有機會在未來AI賽道上勝出。

從美股市值變化，也可以看出top 10企業受惠「護城河」加持，更容易享受市值成長果實，進而形成強者恆強局面。例如疫情以來那斯達克成分股市值總計增加18.55兆美元，前十大企業就佔了13.9兆美元，約佔四分之三，其中又以輝達、蘋果、微軟市值增加最多，分別增加3.145兆美元、2.48兆美元、1.93兆美元(註2)，顯見想要參與企業成長契機，布局那斯達克市值前十大企業，有更高機會放大投資效率。

