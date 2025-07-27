首批退稅來了！7／31發放入帳　362萬人符合條件

▲綜合所得稅首批退款將於7月31日入帳。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

財政部台北國稅局表示，財政部將針對「113年度綜合所得稅」進行首批退稅，據初步統計，全國退稅件數達362萬餘件，總金額來到585億元，創下歷年來首批退稅的新高規模。

「113年度綜合所得稅」申報已在今（2025）年6月30日完成，據估算，一共有3波退稅，總金額約707億元，較前一年度的589.87億元，增加117億元。而第一批退稅作業，財政部所屬各地區國稅局將於7月31日同步辦理。

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國稅局局說明，本批次退稅案件包括，採網路申報之退稅案件、符合稅額試算並以線上或電話語音確認之退稅案件以及符合稅額試算並於 114 年5月12日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認之退稅案件。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，納稅義務人選擇「直撥退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於 114 年 7 月 31 日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶。若採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單。

扣稅憑單金額未達5000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列臺灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿 2萬元者，則須利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達2萬元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立之存款帳戶。

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