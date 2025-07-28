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無薪假+裁員襲來　匯率再壓台廠3年上市夢碎反被併吞

全國總工會秘書長溫宗諭表示，匯率波動已影響基層勞工。（圖／方萬民攝、翻攝自中華民國全國總工會臉書）

▲全國總工會秘書長溫宗諭表示，匯率波動已影響基層勞工。（圖／方萬民攝、翻攝自中華民國全國總工會臉書）

圖文／CTWANT

「最近3個月，可以觀察到企業已經開始面臨壓力，匯率升高、訂單波動跟關稅問題，開始轉嫁到第一線勞工身上。」全國總工會秘書長溫宗諭在7月中的立法院公聽會上舉例，有一家台中的工具機業者，原本要拚興櫃，結果碰到俄烏戰爭禁運、美國關稅戰訂單減少，現在則是新台幣大幅升值，導致這公司反而因此被併購，「這就是匯率影響下的台商處境。」

溫宗諭舉例的那家工具機廠，他的同業「鄰居」也跟CTWANT記者透露，原本2022年底時還買地擴廠，「動土活動當天真是有夠熱鬧，當時中央派官員來，還說政府會做他們的後盾，沒想到不到3年，上市夢就碎了，現在已經被同業購併，新廠也要被賣掉。」不勝唏噓的他說，「今年真的是比疫情時還要慘，我已經不去想了，準備等退休」。

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美國白宮7月7日再度宣布延長「對等關稅」暫緩期。（圖／新華社）

▲美國白宮7月7日再度宣布延長「對等關稅」暫緩期。（圖／新華社）

立法院財政委員會在7月中旬舉辦「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會時，台灣的對等關稅數字還未拍板，等著7月下旬談判團隊到美國開第四次會議，然而被業界視為對美國先奉上的籌碼「新台幣升值」匯率政策，已傷害台灣業者第二季財報數字，原打算在關稅豁免期間衝一把的工具機業者，因此受到二次重擊。

一位中部工具機業者跟CTWANT記者解釋，今年第二、三季的訂單，大多是去年底接的，但因為川普的對等關稅豁免期到7月，「所以大家都想趕著出貨，今年第一季的接單也抓著要趕著衝量、衝業績。」沒想到碰到5月的新台幣升值，接單的時候，1美元換32元新台幣，結果7月出貨收錢時只剩29元，欲哭無淚，獲利幾乎等於做白工。

經濟部呼籲可能受台幣升值衝擊的產業，要做好匯率避險的規劃。（圖／報系資料照）

▲經濟部呼籲可能受台幣升值衝擊的產業，要做好匯率避險的規劃。（圖／中時報系資料照）

國民黨與民眾黨組成的因應美國關稅「民間版衝擊影響評估小組」，7月21日公布的評估期中報告，收集238家受訪廠商的問卷，發現已有5%廠商已經裁員、25%暫停增員計劃，還有23%已經規劃或開始考慮移轉產能。

而勞動部在7月16日最新數據顯示，無薪假已突破3100人，實施企業數達179家，已經創下近半年來新高，比兩周前增加300多人。業者跟CTWANT透露，有知名大型汽車業者已與勞工協商要從9月無薪假，每月要實施6天以上，有人甚至10天以上。

「大家都知道現在的匯率非常不穩定，短時間內快速上漲下跌，對廠商來講直接影響到營收和成本，匯率的劇烈變動，被廠商列為最重要、影響最大的威脅。」前台大校長管中閔說。現在廠商最擔憂的大事，就是政策的不確定性，除了因關稅未定而進退失據，大部分中小企業對於政府能給予的資源、政策和幫助，根本不清楚。

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