3度拉住8旬老翁！兆豐銀臨櫃幫斬「詐騙爛桃花」　保住千萬資產

▲金融與科技反詐騙大聯盟召集人兆豐銀行董瑞斌董事長。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

一位年逾8旬老翁喜孜孜到兆豐銀行櫃檯要求調撥50萬美元大額匯款，臨櫃人員專業判斷涉及詐騙多加關懷詢問才發現，這名老翁陷入「愛情詐騙」連環套，前後化解老翁3度被騙錢的風險，成功守住3千萬資產。

兆豐金（2886）暨兆豐銀董事長董瑞斌宣誓打詐決心，銀行今年上半年成功阻詐171件，金額高達2.45億元，據內部阻詐資料，北部有分行的行員3度防堵8旬老翁錢財流失的風險，成為內部阻詐經典案例。

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董瑞斌表示，任何一件詐騙案能夠成功攔阻都非常不容易，期盼每一位行員都是反詐生態圈的重要守門員，將識詐、阻詐意識深植每位同仁心中，讓每位面對客戶的第一線人員，皆可有效「識詐」進而「阻詐」。

兆豐銀指出，近期表彰5家績優分行與11位優秀同仁阻詐有功，其中有北部某分行的名行員3度攔阻某位八旬長者遭詐騙，守住逾3000萬元財產，顯見兆豐行員對詐騙行為的高度警覺與專業判斷，值得肯定。

這名長者年初曾試圖臨櫃匯款50萬美元至國外，由於金額大且匯款理由不合理，行員提高警覺成功攔阻。

隨後這名8旬老翁再度臨櫃，在同仁加強關懷下得知該客戶提款卡交予他人，同仁隨即協助進行控管攔阻，避免詐團得逞。其後老翁又再發生異常大額匯款，同仁又主動協助檢視手機訊息與通話紀錄，判斷其陷入愛情詐騙圈套並勸阻成功。類似案件層出不窮，臨櫃同仁用心守護熱忱關懷，乃成功攔阻的關鍵。

為強化第一線防詐能力，兆豐銀行持續推動多項創新機制，建構更全面的防詐網絡。

目前兆豐銀行全台營業據點已全面導入 Whoscall 認證商家號碼，協助民眾辨識官方來電來源，降低接聽詐騙電話的風險；自今年3月25日起，更推出「T+2 延後交易猶豫期」服務，讓客戶在完成交易前有更多時間思考與查證。

此外，兆豐銀行也於6月27日在部分 ATM 導入 AI 臉部遮蔽辨識技術，凡使用ATM時出現配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等可疑行為，即會主動發出警示音，即時阻斷可能的詐騙行為，共同守護民眾辛苦積累的資產。