快訊／台積電持平至1145　台股開盤上漲1點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（29日）以23414.36點開出，指數上漲1.38點，漲幅0.01％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）下跌1元至175元；聯發科（2454）下跌10元至1390元；廣達（2382）下跌0.5元來到271.5元；長榮（2603）下跌0.5元至199.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌64.36點或0.14％，收在44837.56點；標準普爾500指數上漲1.13點或0.02％，收6389.77點；那斯達克指數上漲70.26點或0.33％，收在21178.58點；費城半導體指數上漲91.24點或1.62％，收5737.1點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44837.56
|▼64.36
|▼0.14%
|S&P500
|6389.77
|▲1.13
|▲0.02%
|NASDAQ
|21178.58
|▲70.26
|▲0.33%
|費城半導體指數
|5737.1
|▲91.24
|▲1.62%
資料來源：證交所
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