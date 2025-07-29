碩網掛牌上櫃上演蜜月行情 早盤股價漲破100%

威盛轉投資的碩網資訊（7547）今（29）日以承銷價格每股60元正式掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，漲幅破100%，股價最高來到126元。

關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」 232衝擊可能更大

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣的關稅即將揭開謎底」為題撰文，表示台灣接下來有兩道習題，一個是關稅，另一個是盧特尼克主導的232條款。232的衝擊可能更甚於關稅！接下來是大家引頸期盼的放榜時刻。

星亞視覺開放申購 抽中有望賺1.8萬元

台亞集團旗下之星亞視覺（7753）29日開放申購，每股承銷價45元，若投資人幸運抽中，按市價換算，每張有望現賺1.8萬元。

國票金今除權息 呈現緩填息格局

國票金（2889）於今（29）日除權息，昨（28）日收盤價15.85元，每股配發現金股息0.3元、股利股利0.287元，合計每股股利0.587元，除權息參考價15.11元，今日早盤以15.25元或漲幅0.66%，小平高盤開出，呈現緩步填息的格局。

美國「大而美」法案刺激股市 009811美國50今掛牌迎紅盤

美國政府推出「大而美」（Big & Beautiful）法案，除了將先前的稅負減免永久化外，另針對具規模優勢、高研發能量、擁全球競爭力的藍籌企業提供稅負優惠。市場普遍認為，此舉將強化大型企業獲利體質與資本回報再提升，為美股帶來新一波長線利多，布局美股核心資產的黃金時機到了，統一投信最新推出「統一美國50 ETF」（009811），成分股就是聚焦美國市值最大的50家藍籌企業，今（29）日以10元掛牌後，上攻到10.1元。

台積電帶頭殺！權值三王腳軟 台股重挫逾318點拉回

美國對台關稅議題情勢不明，台股今（29）日開盤震盪，10點後殺盤湧入，台積電（2330）盤中重挫20元至1125元，台股瞬間下殺逾300點回測23100點整數關卡。

興泰砸錢搶買福懋油涉程序缺失 證交所開罰10萬元

證交所指出，興泰實業（1235）取得老牌黃豆油大廠福懋油（1225）股票，但取得程序有缺失，開罰10萬元，並函知興泰公司依規定辦理。

快訊／台積電持平至1145 台股開盤上漲1點

美股4大指數漲多跌少，台股今（29日）以23414.36點開出，指數上漲1.38點，漲幅0.01％。

00768B成交暴增403% 首次配息引大額申購

隨著美債殖利率自高點回落，長天期美債ETF再度獲得市場青睞，其中復華20年美債（00768B）表現最為亮眼。根據CMoney統計，00768B近五日成交量較前一週暴增403.9%，在同類ETF中增幅居冠，明顯受惠於配息政策調整所帶動的買盤湧入。

萬海旺春輪穩度與結構狀況良好 就等取得避難港彎靠許可

萬海航運的「WAN HAI 503旺春輪」，今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，萬海上周三(23日)在公司網站上更新的最新訊息指出，船隻貨艙火勢持續控制但仍有少量冒煙狀況，須等冷卻降溫後再行貨艙檢視，目前船舶評估穩度與結構狀況良好，無發現任何污染情形。公司持續向申請的避難港提供需求文件。