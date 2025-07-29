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美國「大而美」法案刺激股市　009811美國50今掛牌迎紅盤

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國政府推出「大而美」（Big & Beautiful）法案，除了將先前的稅負減免永久化外，另針對具規模優勢、高研發能量、擁全球競爭力的藍籌企業提供稅負優惠。市場普遍認為，此舉將強化大型企業獲利體質與資本回報再提升，為美股帶來新一波長線利多，布局美股核心資產的黃金時機到了，統一投信最新推出「統一美國50 ETF」（009811），成分股就是聚焦美國市值最大的50家藍籌企業，今（29）日以10元掛牌後，上攻到10.1元。

009811經理人林良一表示，根據FactSet統計，目前已公布第二季財報的標普500企業中，有超過八成優於預期，顯示企業基本面穩健。此外，美企回購金額創新高，市場流動性充沛，法人普遍看好第三季延續多頭氣勢。加上川普政府奉行「美國優先」理念，通過《大而美法案》，並且推動如「星際之門」的大型投資計畫，這些利多都指向進一步強化美國製造、保護美國就業，和維持美國於全球的領導地位。雖然通膨與關稅變數仍待觀察，但大型股具備抗震特質，在當前環境下更具吸引力。

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009811是台灣首檔追蹤美國50指數的美股市值型ETF，指數成分股就是瞄準美國市值前50大的大型藍籌股，涵蓋科技、金融、醫療、消費等關鍵產業，包括：蘋果、微軟、輝達、波克夏、Visa、可口可樂等全球指標型企業，一檔打包美股最具核心價值的藍籌精華。

不同於FANG+尖牙指數集中於10檔科技股，009811的50檔設計採適中的集中度，也比S&P500指數分散於500大企業，更具高濃縮的投資效率，打造出「簡單(Simple)、強韌(Strong)、穩健(Stable)」三大優勢。

而且美國50指數每季定審，並設有「快速納入機制」，新掛牌的大型獨角獸企業若上市已滿半年，且符合指數的市值及流動性等篩選條件，即可納入成分股名單，可有效反映美股結構與龍頭勢力的最新變化，提升指數的代表性與未來成長性。

關鍵字： 美股ETF美國50指數藍籌企業投資

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