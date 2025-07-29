快訊／台股收盤大跌211.46點　台積電跌10元至1135

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情 早盤股價漲破100%

威盛轉投資的碩網資訊（7547）今（29）日以承銷價格每股60元正式掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，漲幅破100%，股價最高來到126元。

關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」 232衝擊可能更大

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣的關稅即將揭開謎底」為題撰文，表示台灣接下來有兩道習題，一個是關稅，另一個是盧特尼克主導的232條款。232的衝擊可能更甚於關稅！接下來是大家引頸期盼的放榜時刻。

星亞視覺開放申購 抽中有望賺1.8萬元

台亞集團旗下之星亞視覺（7753）29日開放申購，每股承銷價45元，若投資人幸運抽中，按市價換算，每張有望現賺1.8萬元。

金管會ETF配息新規3重點 達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

最近金管會針對 ETF 配息規範提出新指引，女子幫你快速整理三大重點＋一個總結，幫大家更懂這波配息透明化改革的核心精神

支線貨櫃船大熱門、MSC擬造120艘 台船明年下半年才會決定接不接

由於全球支線貨櫃船(集貨船)船齡嚴重老化，今年第二季度造船市場該型船訂單激增230%，業界龍頭地中海航運(MSC)訂出規模空前的中小型船隊更新計劃，擬建造120艘支線船，以替換旗下平均船齡高達22年的該型船，台船(2208)到2030年還有副檔塢位可接造16艘該型船，公司高階表示，現在接單風險偏高，明年下半年才會做出決定。

嘉南淹大水挨轟「前瞻預算花去哪裡」 經濟部回擊：水退得快

社群媒體質疑728豪雨西南氣流侵襲台灣後，「台南又大淹水，6年600億、8年800億治水預算年年最高卻屢屢成災，錢到底花到哪裡去。」經濟部今（29）日指出降雨量百年罕見，因前瞻建設持續投入治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間。

特斯拉大單選擇給三星 郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

馬斯克日前在社群平台X上表示，三星將與Tesla攜手生產最新一代AI6 AI晶片，對此知名分析師郭明錤表示，對Elon Musk與Tesla，這是一個很好的機會，能用極低的成本實際參與晶圓代工業務 ，因為台積電不可能允許這種要求，如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響

新台幣強升投資「去美元化」 上半年歐洲基金與ETF規模刷6年新高

新台幣兌美元今年以來狂升逾11%，但新台幣兌歐元卻小貶1%，外媒指出，在這樣的資金氣氛下，台灣投資人對美投資熱潮轉向，並以增加投資歐洲地區的基金、ETF，以分散資金配置。

原股東雄獅、Klook加碼支持 豐趣科技完成1.8億增資

全臺最大目的地旅遊電子票券平台系統商「豐趣科技」（FONTRIP）宣布成功完成新臺幣1.8億元增資。本輪增資由中華開發旗下新越開發基金領投，加上益鼎創投、ITIＣ創新公司的臺日基金等策略投資人參與，原股東雄獅旅行社、Klook持續加碼支持。

中國需求旺！ 外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

《路透》引述兩位知情人士周二 (29 日) 報導，輝達 (NVIDIA)上周向晶圓代工大廠台積電 (2230)下單約30萬顆H20晶片組。其中一位人士表示，由於中國市場需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，改為重新下單生產。