快訊／台股收盤大跌211.46點　台積電跌10元至1135

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（29日）開高走低，加權指數終場大跌211.46點，以23201.52點作收，跌幅0.9％，成交量3705.69億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲1.38點開出，指數開高走低，盤中最高達23422.17點，最低23094.67點，終場收在23201.52點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1135元，跌幅0.87％；鴻海（2317）下跌4.5元至171.5元；聯發科（2454）下跌40元至1360元；廣達（2382）下跌4.5元來到267.5元；長榮（2603）下跌1.5元至198.5元。
今天漲幅前5名個股為達運光電（8045）上漲8.8元，漲幅9.98％；閎暉（3311）上漲3.45元，漲幅9.91％；雷虎（8033）上漲7.8元，漲幅9.89％；銘旺科（2429）上漲7.2元，漲幅9.88％；中台（6923）上漲9.6元，漲幅9.81％。
跌幅前5名個股則為邁達特（6112）下跌4.7元，跌幅8.09％；榮科（4989）下跌1.8元，跌幅7.35％；天瀚（6225）下跌0.75元，跌幅6.38％；康霈*（6919）下跌7.5元，跌幅5.49％；台化（1326）下跌1.45元，跌幅5.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|達運光電（8045）
|97.0
|▲8.8
|▲9.98％
|閎暉（3311）
|38.25
|▲3.45
|▲9.91％
|雷虎（8033）
|86.7
|▲7.8
|▲9.89％
|銘旺科（2429）
|80.1
|▲7.2
|▲9.88％
|中台（6923）
|107.5
|▲9.6
|▲9.81％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|邁達特（6112）
|53.4
|▼4.7
|▼8.09％
|榮科（4989）
|22.7
|▼1.8
|▼7.35％
|天瀚（6225）
|11.0
|▼0.75
|▼6.38％
|康霈*（6919）
|129.0
|▼7.5
|▼5.49％
|台化（1326）
|26.95
|▼1.45
|▼5.11％
資料來源：證交所
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