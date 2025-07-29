石雕彌勒佛加持　台東偏鄉彩券行開出5.97億大樂透頭獎

▲台東百速彩券行招財法寶。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

頭獎金額上看5.97億元的大樂透今（29）日開出，獎落台東縣台東市永樂里中華路二段792號「百速彩券行」，由於該彩券行過去從未有開出頭獎紀錄，想不到第一次開出頭獎就讓連16槓告一段落，店內的彌勒佛、財神爺配置也成為話題。

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▲台東百速彩券行招財法寶。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

百速彩券行店裡的彌勒佛、財神爺雖然並未做任何開光過火等儀式，不過彌勤佛與其他彩券行以木頭材質雕成不同，為石雕而成，翠綠透光，成為店裡帶財法寶。

「那尊彌勒佛是從我媽娘家拿出來的，怎麼做成的我也不知道。」百速彩券行老闆鄭小姐表示，由於彩券行很偏遠，開出頭彩相當意外，打算明天再放鞭炮慶祝。

「我爸爸當初在經銷商抽籤時是正取1，可能也是這個好兆頭，讓我們這屆成為第一個在台東開出大樂透頭獎的店家。」鄭小姐指出，最近彩券行附近雖有下雨沒有淹水，客人比較少，都是老面孔居多，平常客源都是男女比各半，今年4、5、6月都有中獎的喜訊，包括4月18日大樂透3獎（獎金75087）、5月5日今彩539開出二獎2萬元+50、6月5日4星彩一獎2倍（獎金10萬元)，這次聽到有人來店裡買彩券中頭獎，讓她驚呼「第一次發生」。

至於幸運兒到底是誰？鄭小姐表示，客人上門買了刷單送上祝福就完成交易了，沒仔細記住每個上門的彩迷下單情形，所以也沒記住。她指出，上門買彩券的民眾有時會帶小動物來同樂，今年1月有人帶著乖巧的小蛇進門買刮刮樂，讓店裡氣氛歡樂不少。