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台新新光金控歡慶合併　祭出逾40項專屬優惠

▲▼台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過40項專屬優惠，邀請民眾一同歡慶台新新光合併。（圖／業者提供）

▲台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過40項專屬優惠，邀請民眾一同歡慶台新新光合併。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台新新光金控在董事長吳東亮帶領下於上周四(24日)正式完成合併，成為國內首樁金控合意合併首例，合併後總資產躍升為臺灣第四大金控公司。台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過40項專屬優惠，並號召多家合作商戶響應，實體臨櫃及線上贈送限量好禮，邀請民眾共襄盛舉，一同歡慶台新新光合併。

此波慶祝優惠中，台新新光金控推出客製化專屬環保餐具，在全臺銀行、人壽(服務中心、機場櫃檯)、證券等子公司實體臨櫃據點限量發送。旗下台新銀行與新光銀行聯手祭出多項優惠方案，包括針對辦理預開型信託，本金達新臺幣100萬元享申辦手續費0元優惠；民眾透過數位通路換匯，美元、日幣、歐元等多達6種幣別都有特殊優惠。台新銀行也同步祭出房貸、車貸及信貸申辦貸款手續費0元抽獎活動，Richart Life 會員還能領取「台新Point 幸運777」優惠券，藉由Richart Life APP功能「點兌點」、「兌好物」或「Richart Mart(含即享券)」累積兌點量滿台新Point 77點，再贈台新Point 7點。

民眾最關注的信用卡也有好康！活動期間刷台新或新光信用卡繳保費，同享最高2.7%回饋；台新與新光卡友至新光三越刷卡消費，出示會員身份，當日當店單筆滿1,000元，亦可獲得「10萬點skm points」抽獎機會一次；於全家門市刷台新卡、新光卡，單筆消費滿77元，即贈全家7元購物金。

台新新光金控旗下新光人壽，亦同步在全國通路26個區部及2個離島通訊處(金門、馬公)舉辦合併慶祝茶會，邀請保戶共襄盛舉，歡慶台新新光躍升第四大金控。近期計畫出國的民眾，另可在新光人壽全臺機場櫃檯投保旅平險，單件保費滿1,500元以上，即可參加抽獎，獎項包括2萬元旅遊金、LV護照套、行李箱等實用好禮。

台新證券及元富證券也針對新開客戶提供加碼好禮；另透過台新銀行與新光銀行申購台新投信、新光投信轄下基金，全系列免申購手續費；台新育樂旗下籃球隊臺北台新戰神推出商城限時購物七折活動，滿足不同類型消費者需求。更多優惠活動內容，歡迎至台新新光金控官網查詢。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的精神，未來將持續整合金控與子公司資源，提供更優質、更多元的金融服務，並推出更多產品優惠予廣大民眾，支持在每個領域上認真發光的人，一起與台新新光金控認真前行，共創未來！

關鍵字： 金控合併優惠慶祝福利

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