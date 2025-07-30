快訊／台積電漲15元至1150　台股開盤上漲87點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（30日）以23288.72點開出，指數上漲87.2點，漲幅0.38％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；聯發科（2454）上漲5元至1365元；廣達（2382）上漲1.5元來到269元；長榮（2603）上漲0.5元至199元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌204.57點或0.46％，收在44632.99點；標準普爾500指數下跌18.91點或0.3％，收6370.86點；那斯達克指數下跌80.29點或0.38％，收在21098.29點；費城半導體指數上漲2.69點或0.05％，收5739.79點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44632.99 ▼204.57 ▼0.46% S&P500 6370.86 ▼18.91 ▼0.3% NASDAQ 21098.29 ▼80.29 ▼0.38% 費城半導體指數 5739.79 ▲2.69 ▲0.05%

資料來源：證交所