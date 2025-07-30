快訊／台積電漲15元至1150　台股開盤上漲87點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（30日）以23288.72點開出，指數上漲87.2點，漲幅0.38％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；聯發科（2454）上漲5元至1365元；廣達（2382）上漲1.5元來到269元；長榮（2603）上漲0.5元至199元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌204.57點或0.46％，收在44632.99點；標準普爾500指數下跌18.91點或0.3％，收6370.86點；那斯達克指數下跌80.29點或0.38％，收在21098.29點；費城半導體指數上漲2.69點或0.05％，收5739.79點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44632.99
|▼204.57
|▼0.46%
|S&P500
|6370.86
|▼18.91
|▼0.3%
|NASDAQ
|21098.29
|▼80.29
|▼0.38%
|費城半導體指數
|5739.79
|▲2.69
|▲0.05%
資料來源：證交所
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