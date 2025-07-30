台積電拒救英特爾釀25%關稅？　專家：恐短多長空

▲美國總統川普（Donald Trump）對台關稅政策傳與台積電未出手救英特爾有關。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

外傳台積電（2330）不願出手救英特爾（Intel），導致台高對等關稅稅率上看25%，不過專家認為台積電「出錢出力都兩難」，就商業經營的角度來看伸手救援的可能性不大，只是川普尚未放棄用台積電救英特爾的念頭，導致這類傳言一直不斷出現，一旦成真恐短多長空。

受到美國對台關稅上看25%、半導體關稅恐進一步追擊等利空消息影響，台積電29日股價一度走弱，今（30）日回彈，盤中上漲20元再度追平1160元天價。

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台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真指出，過去Intel對台積電而言一直是「客戶」，若出手相救，將會影響台積電的獨立性、未來面對股東難交代，在美國政府施壓的聲音出來後，台積電可說是「幫不幫都兩難」。

劉佩真指出，若是技術入股幫忙，養大自己對手並不合理，影響台積電獨立性和無可取代性；今年台積電宣布

1650億美元赴美投資，有助通吃先進製程單，其實比出手救Intel更合理。

台積電今年在地緣政治因素下到美設廠，劉佩真表示「這個策略短空長多」，台積電有70%客戶在美，就近固樁很合理。

劉佩真說：「救援英特爾換短期關稅和平，但中長期台積電最高利益會受到壓縮，反變短多長空。」

至於台積電是否被迫接受Intel，劉佩真認為，後續仍要看英特爾執行長陳立武扶不扶得起，另外，各國政府在和美國談判後也有送出一些半導體投資的伴手禮，有助沖淡台積電出手相救的急迫性，不過她表示，「川普尚未放棄用台積電救英特爾的念頭」而台積電仍堅守原有立場中。