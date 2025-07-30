台塑亮燈！4寶領軍護大盤傳產齊衝 盤中漲逾240點

台塑四寶遭遇關稅戰衝擊，中國大陸產能競爭，第二季合計稅後虧損250億元，股價呈現連翻下挫均跌破淨值，產業景氣進入築底，消息面利空鈍化，加上四寶持續推動轉型，激勵股價均完成填息，今（30）日台塑（1301）股價開高走高，攻克42.65元漲停價位，南亞（1303）股價帶量續強，上攻39.2元波段新高，到11點半左右，成交量衝破20萬張，傳產、軍工題材股活躍，南亞、雷虎（8033）、台玻（1802）分佔成交排行前3大。

關稅未確定！資金靠攏13檔台股ETF 受益人數創高

根據集保戶股權分散7月25日最新統計資料顯示，面對川普關稅期限以及7/26大罷免選舉前夕，市場觀望氣氛濃厚，上周台股ETF受益人僅略增807人，總人數來到1124萬1963人，今年來增加101萬6127人，其中有13檔台股ETF人數創新高。

中租獲高股息ETF納成分股 今緩填息逾2成

中租-KY（5871）於今（30）除權息，昨（29）日收盤價126.5元，每股配發 6.1元現金股利，及每股0.2元股票股利，合計6.3元股利，除權息參考價118.03元，近期被高股息ETF納入成分股，有法人買盤撐腰，今日股價呈現小漲格局，來到120元，填息幅度約23%。

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票 8500元獎金遭沒收

小額消費大量累積統一發票的「洗發票」行為重出江湖，財政部中區國稅局近期特別指出，近期查獲多起案件，國稅局都已追回。據其他區局稅務人員透露，過去曾有民眾四處到各大超商買垃圾袋「洗」出3346張統一發票，累計中獎金額8500元遭全數追回沒收。

快訊／鴻海、東元共同重訊 15：30證交所開獎

美國對等關稅開獎倒數計時，鴻海（2317）、東元(1504）今（30）日下午15：30於證交所召開聯合記者會，說明重大業務消息。

港務公司千萬補助開放申請 力挺航港數位轉型、帶動業者四倍投資

台灣港務公司公告114年度「航港產業數位轉型成果獎勵方案」，鼓勵航港業者加速推動AI、物聯網、雲端、大數據等數位科技應用，今年延續過往對航港產業數位創新的支持，擴大獎勵金補助上限，每案最高獎勵金額上限提升到新台幣1000萬元，歡迎航港業者踴躍申請，期盼帶動業者投入多元數位創新及自動化服務，提升作業安全與營運效率，促進港口永續發展。

近3年最接近！ 2023年男女所得差距縮至1.57倍

男女收入近3年來最接近的一次！財政部最新性別統計年報，2023年男性平均每人所得新台幣74.67萬元，女性人均所得47.55萬元，性別差異倍數1.57倍，較前一年度的1.6倍縮小，是近3年度最低水準。

郭智輝：政院擬編列新台幣1000億元 完成末端治水

受西南氣流影響，南台灣大雨不斷，經濟部長郭智輝今天表示，政府已成立前進指揮所，希望讓災民在最快時間內恢復正常生活；行政院規劃編列水利署約新台幣1000億元經費，完成末端治水工作，面對極端氣候帶來的問題，政府會快速解決。

車廠籲延長汰舊換新減徵貨物稅 爭取新車適用

川普政府對等關稅將在8月1日上路，市場預期台美談判將牽動汽車關稅調降。國內車廠近期提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵新台幣5萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用、希望調降國內無產製零組件的進口關稅。經濟部表示，已蒐集廠商意見，但尚未定案。

不畏高股息ETF緊箍咒！00939今最後買進日 享年化配息率6％

金管會近期祭出ETF配息新規定，未來配息率原則上不能超過指數息率，ETF動用收益平準金的條件也更加嚴格。對此，不少存股族哀號「高股息要掰了、以後能拿到4～5%就要偷笑了。」不過，掛牌以來均能填息統一台灣高息動能ETF（00939），這次配息0.068元，在月配息ETF中頗具吸引力，想要參與的人，今（30）日為最後買進日，就能在8月22日領到錢。