台塑亮燈！4寶領軍護大盤傳產齊衝　盤中漲逾240點

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台塑四寶遭遇關稅戰衝擊，中國大陸產能競爭，第二季合計稅後虧損250億元，股價呈現連翻下挫均跌破淨值，產業景氣進入築底，消息面利空鈍化，加上四寶持續推動轉型，激勵股價均完成填息，今（30）日台塑（1301）股價開高走高，攻克42.65元漲停價位，南亞（1303）股價帶量續強，上攻39.2元波段新高，到11點半左右，成交量衝破20萬張，傳產、軍工題材股活躍，南亞、雷虎（8033）、台玻（1802）分佔成交排行前3大，加權指數盤中漲逾240點。
南亞係全球前二大銅箔、銅箔基板(CCL)、電子級玻纖布製造商，也是玻纖布、環氧樹脂領域全球第三大製造商，挾著AI伺服器帶動玻璃纖維絲、布、銅箔/基板升級題材，股價成為台塑四寶領頭羊，從7月11日26.25元波段低點，一路急攻到今日39.2元。
面對當前塑化產業競爭，台塑規劃斥資538億元，啟動包括新產品、新事業開發，能源、數位轉型及全球擴建布局，預計2025～2030年陸續完成轉型升級尋求突破。
台塑新產品、新事業開發鎖定半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，預計投資285億元，每年可增加營業額230億元，此外，台塑也強化參與半導體產業鏈布局，台塑液鹼已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，將利用既有的原料與產品優勢，進一步評估開發3～4項的電子級化學品及氣體。
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