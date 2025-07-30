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快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

▲▼鴻海發言人巫俊毅與東元發言人簡世雄。（圖／記者高兆麟攝）

▲鴻海發言人巫俊毅與東元發言人簡世雄。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

東元電機（1504）與鴻海科技集團（2317）今（30）日於證交所召開重大訊息記者會，雙方宣布經董事會決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，在換股完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則將持有鴻海約 0.519%股權，預計今年第四季完成。

雙方表示，本次交易係依據公司法 156 條之3的規定，經雙方董事會決議以增資發行新股之方式進行股份交換，東元電機將增發新股 237,644,068 股予鴻海，鴻海將增發新72,481,441 股予東元電機，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則將持有鴻海約 0.519%股權。交易尚須向主管機關送件申請核准，預計今年第四季完成。

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東元與鴻海將結合兩家公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球AI 資料中心建置朝向標準化與模組化的發展，攜手開拓全球廣大的AIDC 商機，未來也將持續探索在鴻海聚焦的3+3+3 領域擴大合作的可能性。

東元電機與鴻海集團過去已在工廠節能減排與 ESCO 能源服務等面向合作，近期進一步就台美建置資料中心業務展開洽談。由於資料中心主要由機房內設備（伺服器、冷卻系統、UPS等）以及機房外電力基礎設施所組成，雙方透過策略聯盟，結合在AI伺服器、機電與資通訊的優勢展開深度合作，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案。目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。

東元電機董事長利明献表示，AI崛起與貿易保護主義正重塑全球經濟與供應鏈，也迎來龐大的新商機與合作模式。藉由鴻海長期為國際科技大廠提供全球供應鏈的優勢能力，和東元的策略合作可以自現在已經合作的低碳智慧工廠與能源服務領域，延伸到未來的資料中心一站式解決方案，可望加速東元切入藍海市場、提升國際競爭力、業績快速成長；而東元位於美國德州的 TECO-Westinghouse，擁有美國製造和在地服務的優勢，是高知名度的動力及電氣化品牌，配合鴻海在美國的製造基地，符合兩家公司擴大美國製造、重塑全球供應鏈的策略方向。

鴻海董事長劉揚偉表示，隨著AI資料中心規模日益龐大、需求不斷攀升，模組化設計日益受到青睞，在全球算力競賽升溫之際，時效性成為關鍵。鴻海在 AI伺服器機櫃領域擁有深厚的垂直整合能力，長期與一線雲端服務業者（CSP）合作。鴻海也會在既有的客戶服務與垂直整合優勢之下，積極開發AI資料中心模組化的架構，希望進一步將價值鏈從伺服器零組件與機櫃延伸至資料中心建置領域，並結合東元在資料中心電機工程方面的深厚經驗，共同為全球客戶提供更完整、高效率的一站式解決方案。

關鍵字： 鴻海東元

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