外籍旅客經濟效益高　麗星郵輪「領航星號」助外籍郵輪旅客創新高

▲麗星郵輪旗下領航星號(Star Voyager) 今(30)日載著1200多位旅客自香港經日本石垣島造訪基隆港。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司說明又有新郵輪造訪基隆港！麗星郵輪旗下領航星號(Star Voyager) 今(30)日載著1200多位旅客自香港經日本石垣島造訪基隆港，今年自基隆港進出的外籍郵輪旅客人次將可望再次超越2024年所刷新之歷史紀錄26.6萬，跳躍式直破36萬人次大關，為台灣國際觀光注入活水。

郵輪的旅客分本國與外籍，外籍旅客在台灣的岸上旅遊、餐飲與購物經濟貢獻大，在2014年觀光局統計每港花費約148.18美元，對地方經濟助益大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日迎接首航新船，台灣港務公司特別安排拖船噴水儀式、邀請在地兒童街舞團「基隆市雨都舞蹈團」表演來歡迎貴客，並由業務副總經理張展榮代表與基隆市副市長邱佩琳，登船參與首航儀式表示祝賀，基隆港務分公司總經理宋益進則致贈首航紀念牌及一早首度靠泊基隆港的紀念空拍照，見證歷史性一刻。

領航星號於今年3月正式加入麗星郵輪旗下，並於暑假展開以香港為母港的航程，推出多樣化航線，繼稍早啟航的高雄、澎湖航線外，本次再推出石垣島-基隆-澎湖航線，今年度預報靠泊基隆港16艘次、將提升超過3萬人次之外籍旅客入出港，搭配上既有以台灣本地客源為主的探索星號，總計將在基隆港停靠168艘次、超過31.4萬之旅客人次，佔比高達30%，成為基隆港最重要的郵輪航商。

▲領航星號首航典禮合照，左起交通部航港局北部航務中心主任何文智、領航星Hotel Director Rodger Arbilo、領航星船長Erik Dahlberg、麗星夢郵輪副總裁徐牧柔、基隆市副市長邱佩琳、港務公司業務副總經理張展榮、基隆港務分公司總經理宋益進、財政部關務署基隆關關務長張世棟及國際郵輪協會榮譽理事長吳勛豐。（圖／基隆港務分公司）

台灣港務公司業務副總經理張展榮於致詞時表示，領航星於今年6月份於高雄港首航，一家郵輪公司能在高雄、基隆遍地開花，對臺灣郵輪市場有極大幫助，特別感謝在地政府單位及CIQS各單位合力讓通關作業順暢，讓旅客有更多時間可以觀光消費。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔也表示領航星今年加入船隊與探索星一起打造雙輪佈署臺灣的布局，強化麗星夢郵輪在臺灣的動能，未來將持續深耕臺灣市場，提供靈活又有深度的航線布局，打造最懂臺灣人的郵輪品牌。

台灣國際郵輪協會榮譽理事長吳勛豐則特別感謝包括主管機關、港務公司、CIQS部門、旅遊業者等在背後默默支持郵輪產業的無名英雄，讓台灣在國際郵輪產業能佔有一席之地。

近年來，透過港務公司不斷努力，例如推動各項港埠費率優惠措施、出訪國外郵輪公司爭取航線並攜手交通部觀光署、航港局、基隆市政府聯合行銷，疫後郵輪產業復甦不僅快速，更迎來突破性的結果，2025年自基隆港進出的外籍郵輪旅客人次將可望再次超越2024年所刷新的歷史紀錄(26.6萬)，跳躍式直破36萬人次大關，為台灣國際觀光注入活水。