網敲碗配8%！00768B單周吸金4.7億、成交暴衝逾5倍

▲美債示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）正式加入美債ETF季配息行列，成功點燃市場熱度，根據 CMoney 統計，00768B近五日（7/21～7/25）成交金額達4.7億元，較前一週大增4億元，增幅高達559%，成交金額排名更躍升85名，顯示投資人積極提前卡位，搶搭「季季領息」的現金流列車。

00768B首度配息評價日訂於7月31日，8月19日除息，投資人若想參與此次配息，需於8月18日前持有或買進，9月12日即可領到配息。

然而，回顧今年整體市場氛圍，美債ETF仍面臨不小挑戰。尤其是受到新台幣強勢升值影響，導致美債ETF價格回檔，令不少投資人猶豫是否該逢低布局。不過，法人指出，匯率波動屬市場常態，美元與台幣本就呈現長期循環，隨著台幣升值壓力逐步減緩、匯率干擾淡化，具有穩定配息與防禦特性的美債ETF，依然是資產配置的核心選擇。

展望後市，聯準會將於7月31日召開FOMC會議，市場普遍預期本次將維持利率在 4.25%～4.50%。關注重點轉向是否有更多官員轉向支持降息，以及未來政策步調。尤其美國總統川普多次公開評論 Fed 政策，削弱現任主席的市場影響力，市場因而預期2026年降息速度可望加快，有利美債價格走揚。

專家建議，投資人可把握美債殖利率自高點回落、債券ETF價格處於相對低檔的有利時機，採取分批布局策略，不僅參與美元資產行情，也為資產組合增添穩健的息收來源。

