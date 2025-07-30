花旗助台企完成20項交易業績刷新高　獲國際大獎殊榮

▲花旗銀行外觀。（圖／公司提供）

記者林潔禎／台北報導

花旗集團投資銀行事業群統計在2024年協助台灣企業客戶完成近20項重大交易，橫跨併購、股權與債券資本市場，創下近年業績高峰，估計自 2020 年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集逾 270 億美元的資金。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）董事長張聖心表示，花旗致力於成為值得客戶信賴的金融夥伴，為了實現這一目標，我們運用綿密跨國網絡的優勢和強大的全球平台提供金融解決方案，支持客戶的在地及跨境業務需求。今年榮獲諸多國際獎項，也再次證明花旗在台灣的優異業務表現受到肯定。」

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花旗2024年在台灣端出亮眼業務成果，榮膺國際金融媒體11項權威大獎，《亞洲金融》（FinanceAsia）「最佳國際銀行」、「最佳國際投資銀行」、「最佳國際併購機構」、「最佳國際股權機構」、「最佳國際債券機構」、「最佳國際商業銀行 - 中小企業」殊榮，與《財資》（The Asset）Triple A「台灣最佳次保管銀行」、「最佳國際保管銀行」、「最佳保險託管專家」，又接連獲頒《歐元雜誌》（Euromoney）「最佳投資銀行」及「最佳併購投資銀行」。