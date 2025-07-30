聯電Q2每股賺0.71元　22/28奈米營收佔比衝至四成

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行法說會並公佈2025年第二季營運報告，合併營收為新台幣587.6億元，較上季的578.6億元增加1.6%。與去年同期相比，本季的合併營收成長3.4%。2025年第二季毛利率達到28.7%，歸屬母公司淨利為新台幣89億元，普通股每股獲利為新台幣0.71元。

聯電共同總經理王石表示，聯電第二季的產能利用率提升至76%，晶圓出貨量較上季成長6.2%，主要成長動能來自通訊領域，包含影像訊號處理器(ISP)、NAND控制器、WiFi及LCD控制器等應用的需求增加。儘管整體產能利用率回升，且22/28奈米產品營收也顯著成長，但新台幣匯率的不利變動影響毛利率約3個百分點，使本季毛利率為28.7%。

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王石表示，隨著22/28奈米製程業績持續逐季成長，目前佔總營收比例已達40%，營收佔比及金額皆創下歷史新高。聯電領先業界的22/28奈米解決方案持續獲得客戶採用，預計未來幾季在無線通訊領域的市佔率將進一步提升。聯電始終相信，透過正確的差異化策略，22/28奈米將是一個具備強勁且長期競爭力、並擁有完整產品線的關鍵技術節點。此外，新加坡Fab 12i第三期新廠擴建預計於2026年開始量產，將有助於聯電更有效地滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求。

展望第三季，王石表示，預期晶圓出貨量將略增，然而不利的匯率變動將導致以新台幣計算的營收減少。隨著美國關稅政策持續受到關注，聯電也將密切關注市場短期內的不確定性與風險。面對總體經濟與地緣政治的挑戰，包括匯率風險，聯電將持續積極管控外匯曝險，並維持財務彈性，以強化公司財務結構及營運韌性。