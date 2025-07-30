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4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞州資產管理中心專區熱鬧開打

▲▼金管會與高雄市政府共同舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮。（圖／金管會提供）

▲金管會與高雄市政府共同舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮。（圖／金管會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄市市長陳其邁與金管會主委彭金隆，併同數家國內大型指標性金融機構業者日前舉行「亞洲資產管理中心高雄專區」揭牌典禮，為台灣發展高資產族群理財帶來新視野，四大跨國會計師事務所（簡稱四大）的戰線也向專區延伸，由於四大台灣總部皆落腳信義區，若全數都前進高雄亞資中心，將形成「四大從台灣頭一起服務到台灣尾」的特殊情境。

四大跨國會計師事務所包括勤業眾信（Deloitte）、資誠（PwC）、安侯建業（KPMG）與安永（EY），其中KPMG在今年5月宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，已先與高雄亞資中心專區概念相呼應。

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勤業眾信與資誠今（30）日不約而同宣布在亞資中心開闢新戰場，勤業於高雄亞洲新灣區正式設立「亞灣創新服務中心」；資誠則是宣布正式成立「資誠亞資中心辦公室」。據了解，安永也有類似規劃，今年8月至年底前也會有類似據點開立，滿足市場需求。

勤業眾信觀察，高雄亞資中心專區首波已確定迎來14家銀行、3家保險業者進駐，主要聚焦於授信業務、家族辦公室及跨境金融服務。未來專區內的銀行可以是高資產人士的單一窗口，連結海外分行資源，共同提供跨境投資服務，進而共同管理客戶海內外的金融資產。

勤業眾信南區稅務部負責人賴永發會計師表示，勤業眾信已深耕南台灣市場逾50年，擁有完整的審計、稅務、法律、顧問等專業服務團隊，第一時間即響應政府致力於提升台灣在亞太地區的金融地位，於高雄亞洲新灣區正式設立「亞灣創新服務中心」，計畫攜手各金融機構、海內外資產管理業者，帶動高雄專區的經濟實力，加速佈局南台灣高資產財富管理市場。

資誠亞資中心辦公室則是由所長徐聖忠直接指揮，徐表示，資誠深信高雄亞洲新灣區的發展，不只是地理與產業的擴張，更是台灣金融結構升級與資產管理實力躍升的重要指標。藉由「資誠亞資中心辦公室」的成立，我們將整合全球經驗與在地資源，協助政府政策落地與台灣資產管理產業升級，並加速客戶拓展資產版圖。

資誠亞資中心辦公室的專業團隊包括PwC Taiwan副執行長暨普華商務法律事務所合夥律師許永欽、普華國際財務顧問公司董事長劉博文、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長段士良、資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如、資誠家族辦公室主持會計師洪連盛、以及資誠亞資中心辦公室執行長陳筱娟，陣容堅強。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，高雄作為台灣南部的經濟重鎮，擁有完善的基礎設施和產業資源，同時也積極推動金融創新，搭配多項政策激勵措施，這些因素使得高雄在競爭中脫穎而出，成為首個試辦城市。

林志翔分析，從二大關鍵經濟指標，更可以看出高雄發展資產管理中心的戰略性地位：首先是商業活動熱絡，當地營利事業銷售額逾6兆元；其次則是隱形冠軍企業扎根， 工廠營業額破3兆元。

KPMG安侯建業銀行業主持人陳世雄也表示，政府推動資產管理中心政策，結合地方試辦、產業鏈整合與創新應用，正是邁向亞洲金融重鎮的重要一步。未來，隨著政策與市場的雙輪推進，台灣將不僅為本地財富創造更高效益，更有機會吸引國際資金與人才，打造具有全球影響力的資產管理產業生態系。

KPMG指出，該公司推動的「躍動大南方資產創新平台」，結合資產管理、家族傳承、淨零轉型及基礎建設投資等顧問能量，致力於協助在地企業、海外投資人與金融機構建構創新合作模式，推動金融科技應用與多元資產配置。同時也為企業提供稅務設計、財務規劃與資產傳承等專業服務，協助企業與家族掌握轉型與傳承的關鍵契機。

關鍵字： 彭金隆亞洲資產管理中心勤業眾信安永安侯建業資誠會計師

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