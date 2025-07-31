▲美國總統川普（Donald Trump）、聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美聯儲公布最新利率決議前，美股三大指數於7月31日迎來小幅上漲。道瓊工業指數上漲0.07％、標普500指數攀升0.25％，而納斯達克指數則錄得0.46％的漲幅。市場普遍預期美聯儲將維持利率不變，但投資者更關注決議投票中可能出現的內部分歧。

根據最新消息，美聯儲宣布基準利率維持在4.25％至4.50％區間，符合市場預期，這已是連續第5次會議未調整利率。

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美聯儲（FOMC）在聲明中指出，今年上半年美國經濟增速有所放緩，但勞動力市場依然穩健。通脹水平仍處於高位，令政策制定者持謹慎態度。聲明中提到，隔夜逆回購利率、儲備餘額利率及貼現利率分別維持在4.25％、4.40％及4.50％不變。然而，兩位理事沃勒（Christopher Waller）與鮑曼（Michelle Bowman）對維持利率不變的決定持反對意見。

美國總統川普在決議前夕於社交媒體發表言論，直指美聯儲主席鮑威爾行動過於緩慢。他表示，「即使今天有所行動，也已經太遲了」，並透露聽聞美聯儲可能在9月進行降息。