ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

▲▼鴻海，東元重大訊息說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲鴻海，東元重大訊息說明會。（圖／記者周宸亘攝）

記者高兆麟／台北報導

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

東元與鴻海換股比例為1股東元換0.305股鴻海，以今日兩檔個股早盤最高價估算，東元未來取得鴻海成本價已來到每股167.21元（51/0.305），仍較鴻海今日盤中最高價178元低了10.78元，東元即使今日亮燈漲停，估還有超過6%以上的價差尚未追上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東元與鴻海昨日宣布將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，有別於市場預期的電動車合作，雙方宣布將合作為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品及機電工程服務，至於未來是否有可能深化電動車合作，鴻海發言人巫俊毅則表示，這次換股合作先從業務合作開始，且雙方在MIH本來就有合作，基礎也很好，未來雙方將組策進小組來探討，但目前會先以業務互利來開始進行合作。

東元電機與鴻海集團過去已在工廠節能減排與 ESCO 能源服務等面向合作，近期進一步就台美建置資料中心業務展開洽談。由於資料中心主要由機房內設備（伺服器、冷卻系統、UPS等）以及機房外電力基礎設施所組成，雙方透過策略聯盟，結合在AI伺服器、機電與資通訊的優勢展開深度合作，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案。目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。

關鍵字： 鴻海東元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」　宣布進入緊急狀態全員疏散

推薦閱讀

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

2025-07-31 09:27
蘋果關閉中國門市值落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

蘋果關閉中國門市值落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

2025-07-31 10:56
20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

擁20.47萬受益人的統一台灣高息動能ETF（00939）今（31）日除息，但受到川普關稅台灣遲遲未等到開獎台股震盪，加上金管會對高息ETF配息提出指引反造成投資人不安，00939除息氣勢受到干擾，早盤呈現走低格局，最低來到13.63元，跌幅未達1%，仍有機會挑單連7次1日填息。

2025-07-31 10:14
362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

今年5、6月申報113年度綜所稅首批退稅來了！362萬人今（31）日喜迎首批退稅款入帳，財政部估計將發出585億元，其中有2種人最先領錢。

2025-07-31 09:39
關稅快掀牌！台積電漲10元刷1165天價　台股漲85點後翻黑震盪

關稅快掀牌！台積電漲10元刷1165天價　台股漲85點後翻黑震盪

美股30日主要指數漲跌互見，在台對等關稅即將公布之際，台股今（31）日以上漲61.87點、23523.59點開出，指數一度上漲逾85點再翻黑震盪，台積電（2330）創高來到1165元，上漲10元。

2025-07-31 09:04
14地淹水警戒　台中南投屏東13處列一級

14地淹水警戒　台中南投屏東13處列一級

雨彈飄移，經濟部水利署今（31）日上午8點30分針對南投縣、台中市、屏東縣等3縣市共14地發布淹水警戒，其中13處已明顯積淹水，列為一級警戒。

2025-07-31 08:51
高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

高股息ETF風靡市場多年，近來卻因金管會最新發布的「ETF配息實務指引」面臨轉型壓力。過去年配息率動輒逾10%的情況恐難再現，投資人須重新檢視投資策略，掌握三大因應對策，迎接ETF配息新時代。

2025-07-31 08:30
關稅對散裝船運影響估僅2.3%　9月開始美國輸各國穀物估將大增

關稅對散裝船運影響估僅2.3%　9月開始美國輸各國穀物估將大增

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI) 近4個工作日下跌263點，跌破2000點，跌幅11.65%，昨(30)指數為1995點。裕民航運(2606)高階指出，下跌與關稅無關，是市場供需變化出現的短期波動影響，克拉克森估計關稅對散裝船運的影響僅2.3%，下半年是傳統旺季，市場發展估計會優於上半年。

2025-07-31 01:13
嘉實多參展OCP APAC Summit　秀液冷解決方案功AI資料中心市場

嘉實多參展OCP APAC Summit　秀液冷解決方案功AI資料中心市場

全球潤滑與熱管理領導品牌嘉實多（Castrol），將於 2025 OCP APAC Summit 中，由嘉實多熱管理全球總裁黃建棠代表出席並發表專題演講，完整闡述嘉實多在資料中心液冷領域的全方位解決方案（End-to-End Service）服務藍圖，涵蓋設計、測試、建置、營運與後續維護等全生命週期解決方案。

2025-07-30 23:26
4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞洲資產管理中心專區熱鬧開打

4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞洲資產管理中心專區熱鬧開打

高雄市市長陳其邁與金管會主委彭金隆，併同數家國內大型指標性金融機構業者日前舉行「亞洲資產管理中心高雄專區」揭牌典禮，為台灣發展高資產族群理財帶來新視野，四大跨國會計師事務所（簡稱四大）的戰線也向專區延伸，由於四大台灣總部皆落腳信義區，若全數都前進高雄亞資中心，將形成「四大從台灣頭一起服務到台灣尾」的特殊情境。

2025-07-30 23:05

讀者迴響

熱門新聞

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

鴻海結盟劍指「星際之門」　東元手握2關鍵門票

連續5次利率維持不變　美聯儲：通脹仍處於高位

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

快訊／5縣市17地淹水警戒　南投、台中、高雄5區域列一級

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366