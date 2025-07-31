東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

▲鴻海，東元重大訊息說明會。（圖／記者周宸亘攝）

記者高兆麟／台北報導

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

東元與鴻海換股比例為1股東元換0.305股鴻海，以今日兩檔個股早盤最高價估算，東元未來取得鴻海成本價已來到每股167.21元（51/0.305），仍較鴻海今日盤中最高價178元低了10.78元，東元即使今日亮燈漲停，估還有超過6%以上的價差尚未追上。

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東元與鴻海昨日宣布將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，有別於市場預期的電動車合作，雙方宣布將合作為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品及機電工程服務，至於未來是否有可能深化電動車合作，鴻海發言人巫俊毅則表示，這次換股合作先從業務合作開始，且雙方在MIH本來就有合作，基礎也很好，未來雙方將組策進小組來探討，但目前會先以業務互利來開始進行合作。

東元電機與鴻海集團過去已在工廠節能減排與 ESCO 能源服務等面向合作，近期進一步就台美建置資料中心業務展開洽談。由於資料中心主要由機房內設備（伺服器、冷卻系統、UPS等）以及機房外電力基礎設施所組成，雙方透過策略聯盟，結合在AI伺服器、機電與資通訊的優勢展開深度合作，為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品、機電工程服務、與具有成本優勢的一站式解決方案。目標市場不僅涵蓋台灣與亞洲，更延伸至美國與中東等地區的龐大商機。