蘋果關閉中國門市值落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

以下為謝金河「蘋果的中國變數」全文：

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信報上面一篇文章標題：蘋果棄華，成功商業模式近黃昏！原因是蘋果準備關閉大連百年城的門店！蘋果的全球門市超過530個，在中國有56個，這次關閉中國門市據點，當然是一個很強大的訊號。

另一個是蘋果生產基地的移動，到今年6月，蘋果在印度生產的比重上升至44%，比去年同期增長240%，越南的比賽也上升至30%，中國剩下25%。從這個數字來看，蘋果手機的生產基地在川普時代出現巨大變化。

把這兩樣事情擺在一起看，前者意味著蘋果在中國本地的市場遭到小米，Vivo，Oppo夾殺，市佔率一直下滑，最壞的情況很可能面臨三星手機同樣的命運，關閉直營門市，可能才剛剛開始。

後者代表蘋果生產基地的移動已經出現具體變化，一直以來，Iphone最主要生產基地都在中國，現在印度，越南已經站穩腳步，接下來，大家可能看到鴻海有更多和印度的連結。

過去廿年來，美國科技大廠頻頻上演成也中國，敗也中國的戲碼。蘋果一直都是全球巿值最大的企業，如今變成老三，蘋果市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，庫克已面對空前挑戰。

最近Tesla下給三星165億美元的Ai6晶片，同時也下給LG43億美元LFP電池，看起來馬斯克已經查覺鷄蛋不能全部放在中國的籃子，開始採取分散行動。



今年比較辛苦的是星巴克，過去中國市場是星巴克最重要的成長動能，如今成為內捲夾殺的對象。星巴克剛公布季報，淨利5.58億美元，年減47%，同店銷售下滑2%，已經是連六季下滑。星巴克準備出售中國業務，但價格不好，談得不順利⋯⋯

在美中角力下，在中國遇到麻煩的美國企業會愈來愈多，這個現象在台灣老早就演練過！

