聊天聽來飆股！　地政教授生活選股翻賺和碩、卡位鴻海

▲政大教授林左裕奉行「生活選股」法，讀報、聊天挖寶，精算合理股價買進翻倍賺。

圖文／鏡週刊

政大地政系教授林左裕是地產界的人氣王，他投資奉行「生活選股」，搭配算股心法，抓出合理買點，多年來價差股息雙賺，「投資要賺錢，關鍵在『別人恐慌時你貪婪』，但貪婪必須有所依據，切忌無腦進場。」58歲的林左裕說，投資機會就是你的生活日常，他靠一條標準線抓出買賣點，精準上下車，咬住最大獲利。

「投資沒有高深的學問，越簡單越好。」林左裕每天早晨進研究室，都是一邊讀報、一邊備課，從生活中挖寶，他奉行「生活選股」法，有次餐會上跟朋友聊天，嗅到鴻海商機，「那天剛好結識了一位夏普高層主管，他跟我分享夏普正在推動的儲能系統，在電價尖峰的白天啟動電池放電，離峰的夜間正常用電，讓電池儲電，長期可節省大筆電費，未來也會運用在鴻海的電動車上。」

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心法1、聊天挖寶，抱緊鴻海

再研究母公司鴻海的營運結構改變，林左裕發現公司已擺脫傳統代工，AI伺服器的營收占比在第1季擴大至34％，鴻海積極轉戰AI領域，是今年成長的核心動能。

林左裕利用雅虎Yahoo!股市平台，就可輕鬆判斷個股的體質是否強健，他進入個股鴻海頁面，再點按「財務」可見每股盈餘，「鴻海獲利持續增加，今年第1季公告的近4季EPS（每股純益）達12.45元，當時股價145元，能給我8.58％（本益比11.6倍）的報酬率，優於大盤整體投報率約4.5％，所以我進場卡位。」

林左裕投資注重投報率，他認為投資人可以將預期報酬率定在10％，若以本益比的概念計算，則可用10倍本益比做為合理估值。掌握投報率或本益比之後，就可計算合理股價：近4季平均EPS÷預期報酬率10％、或近4季平均EPS×本益比10倍。

至於預期報酬率或合理本益比，可根據不同產業或公司做調整，像是動能強勁的成長股如台積電、鴻海等，可用20倍本益比估價。

心法2、合理價上車，和碩翻倍賺

不動產估價師學分班的學生Andy分享，林左裕常提醒他們，投資要從生活中找機會，「有位新同學在和碩上班，左裕老師關心他最近公司忙不忙？聽到訂單滿載，接著老師打開手機查詢和碩近4季EPS為6元，以預期報酬率10％回推合理股價60元，而當時股價40元低於合理價，老師就說，嗯！這檔可以參考喔！」

之後和碩股價1個月漲10元，4個月後結業那天漲到80元，「重押和碩的同學大賺，還擺一桌謝師宴請大家吃飯！後來我們問候左裕老師的第一句話都是：老師最近買什麼股票？」Andy笑說。



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