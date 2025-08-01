市值型ETF之戰！從費用到報酬率　0050、006208該選哪一檔？

▲0050 vs. 006208，誰才是ETF首選？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

隨著ETF成為投資熱門標的，台灣最具代表性的市值型ETF「元大台灣50（0050）」與「富邦台灣50（006208）」也成為市場矚目的焦點。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴深入剖析這兩檔ETF，並從費用結構、績效表現與市場動態三大面向，探討投資人該如何做出明智選擇。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析兩檔市值型ETF。

節目首先比較了兩檔ETF的費用率。0050在2025年初大幅調降經理費與保管費，並實施1拆4股票分割，不僅提升市場流動性，也成功吸引投資人關注；006208則在6月底宣布跟進降費，並導入收益平準金機制，未來也不排除跟進拆分。儘管目前兩檔ETF費率已趨近一致，但由於規模差異，0050實際平均成本仍略低一籌。

在績效方面，2025年上半年006208報酬率略優於0050，主因包括追蹤指數的準確性與過往較低費用的累積優勢。不過，兩檔ETF的表現差距並不顯著，投資人應留意費用之外的其他關鍵因素。

▲0050一拆四降費吸睛，006208跟進推收益平準金，市值型ETF激戰開打！（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）



節目也提醒投資人，ETF規模將直接影響費率階梯，規模越大費用率越低。0050資產規模已突破6530億元，遠超過006208的2439億元，帶來明顯的成本優勢。

節目最後主持人強調，0050與006208各有其優勢，投資人可依自身需求、投資習慣及風險偏好，選擇最合適的標的，或透過分散持有來降低波動風險。未來兩檔ETF的發展仍值得持續關注，投資人應持續追蹤最新資訊，做出理性判斷。