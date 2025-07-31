面板雙虎Q2表現「友達獲利、群創虧損」　雙雙保守看下半年

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）

記者高兆麟／台北報導

台灣兩大面板廠群創光電（3481）與友達光電（2409）今（31）日公布2025年第二季財報。受匯率波動與終端需求變化影響，兩家公司對第三季展望均偏保守。不過在營運表現上呈現分歧，友達持續繳出獲利成績，單季稅後淨利為19.5億元；群創則單季稅後虧損為6.8億元。

群創光電第二季合併營收為562億元，季增0.53%、年減1.4%；不過受到產品結構、匯率與成本因素影響，單季仍虧損新台幣6.8億元，每股虧損0.1元，毛利率與前一季相比微幅提升約一個百分點。依照應用別觀察，電視面板佔比最高達30%、車用面板26%、可攜式電腦18%、手機與商用產品21%、桌機顯示器為5%。

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群創表示，第二季消費性顯示器需求提前釋出，拉貨動能趨緩，公司積極透過優化產品組合與價格策略，維持營收穩定。而非顯示器領域與商用顯示器業務表現相對亮眼，分別季增9%與2%。面對第三季可能的總經與關稅變數，預期消費性顯示器需求將季減中個位數百分比，非顯示器與商用顯示器則估將小幅下滑。

相較之下，友達光電2025年第二季營收為692.4億元，季減4%、年減6.8%；但透過產品組合優化與成本控管，仍繳出15億元營業利益與19.5億元稅後淨利，每股盈餘0.26元，毛利率達13.5%，營業利益率2.2%，EBITDA獲利率12.9%。

友達指出，雖受台幣升值影響顯示器與移動解決方案業務，但垂直場域應用（如工商用面板）需求回升，帶動營收成長。儘管存貨天數與淨負債比略升，但整體財務結構仍處健康水位。

因應外部變局與組織轉型，友達董事會通過設立集團執行長與營運長兩職位，由董事長彭双浪兼任集團執行長，總經理柯富仁兼任營運長，自8月1日上任，進一步強化集團整體戰略與營運協同。

展望2025年第三季，群創與友達均坦言受到關稅、匯率與總經環境不確定性干擾，品牌客戶態度轉趨保守，備貨動能不明。兩家公司皆表示，將持續透過動態調整產品組合、審慎控管資本支出與費用，並聚焦高附加價值業務與非顯示器領域布局，力求提升整體競爭力、穩健應對產業波動。