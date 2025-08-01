快訊／台灣關稅20%！台股大跌逾350點　台積電下挫20元至1140

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美國宣布台灣列入20%的對等關稅稅率組別，高於出國競爭國日、韓的稅率，受此影響，台股今（1）日指數以下跌224.15點、23318.37點開出，指數跌勢擴大，大跌點逾350點，台積電（2330）下跌20元至1140元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1145元，跌幅1.29％，一度跌至1140元；鴻海（2317）下跌3元至175元；聯發科（2454）下跌20元至1350元；廣達（2382）下跌5.5元來到276元；長榮（2603）下跌1.5元至196.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌330.3點或0.74％，收在44130.98點；標準普爾500指數下跌23.51點或0.37％，收6339.39點；那斯達克指數下跌7.22點或0.03％，收在21122.45點；費城半導體指數下跌179.4點或3.1％，收5607.92點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44130.98 ▼330.3 ▼0.74% S&P500 6339.39 ▼23.51 ▼0.37% NASDAQ 21122.45 ▼7.22 ▼0.03% 費城半導體指數 5607.92 ▼179.4 ▼3.1%

資料來源：證交所