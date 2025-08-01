關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

美國白宮於美東時間7月31日公布最新「對等關稅」政策，自8月1日起，對台灣輸美商品課徵20%關稅，稅率高於日本、韓國等亞洲主要貿易夥伴，引發市場關注。不過，法人分析認為，雖本次關稅提高可能衝擊部分出口信心，但目前台灣高科技輸美主力商品多數仍屬於豁免清單，關鍵仍在美國即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果。

所謂美國232條款來自1962年《貿易擴張法》(Trade Expansion Act）第232條，用來調查進口產品是否危害國家安全。由美國商務部產業與安全局調查，若產品對美有威脅，總統可加徵關稅、限進口量或用其他招方法保護美國。

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根據白宮公告，台灣適用對等關稅稅率20%，相較之下，日本與韓國為15%、泰國與柬埔寨為19%，與越南持平。美國商務部長Howard Lutnick更在日前（7月27日）表示，將於兩周內公布對半導體進口產品的232調查結果，市場預期此舉將對台灣出口結構產生實質影響。

根據法人分析，這次公告的對等關稅調整並不適用於現行《關稅豁免清單（Annex II）》及總統備忘錄中所列商品，包括半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等均不在此次調整範圍內。實務上，根據海關進出口統計，自動資料處理設備的其他單元（如顯示卡、伺服器零組件）佔台灣對美出口達47.6%，伺服器整機25.9%、積體電路6.8%、電腦零組件8.2%、通訊器具4.1%、筆電1.2%、儲存媒體與藥品等合計約2.4%，合計超過九成的出口值不受此次新稅率影響。

儘管如此，法人指出，目前美國對半導體與藥品等關鍵產業的232條款調查仍在進行中，且調查範圍廣泛，涵蓋不僅半導體產品與製造設備，也包括含有該類零組件的終端設備，如手機、伺服器、資料中心設備等。一旦白宮根據調查結果採取課稅措施，將對全球半導體供應鏈重構帶來重大衝擊。

此外，根據美國232條款流程，一旦調查結果出爐，總統需於90天內決定是否實施關稅，再經公告期後正式上路。市場研判，若川普政府於8月上旬公布結果並迅速拍板，最快可能於9月中旬至10月初生效，留給各國協商的時間相當有限。

法人強調，台美雙邊已針對科技關鍵產業進行多輪協商，此次稅率上調雖未波及主力出口商品，卻也突顯出我方在對等稅務政策上的不對稱處境。未來能否在232調查下爭取「最惠國待遇」條款，如同歐盟與韓國所爭取的豁免權益，將是台灣高科技產業在美中貿易局勢變局下的關鍵戰役。