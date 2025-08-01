美對台加徵20%關稅　陸行之點名五大產業趨勢

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國白宮7月31日宣布自8月1日起對台灣適用20%對等關稅，消息震撼市場。資深半導體分析師陸行之隨即於臉書發文點出當前科技產業五大變化，直言美國巨頭加碼AI支出，台灣廠商則受匯率與財報壓力影響；而高效能運算（HPC）及應用特定晶片（ASIC）產業鏈則有成長契機，工業與車用晶片亦表現優於預期。他並直言蘋果缺乏創新、手機市場乏力。

以下為陸行之臉書全文：

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在全球半導體暨科技財報週過了兩週後，除了看到谷歌、臉書、亞馬遜猛砸了上百億美元搞AI及資本開支季增近3成，年增超過7成外，除了今天公布的美國對我出口20%關稅稅率外，我們還看到了哪些變化呢？

1.台灣晶圓代工及封測業因為美元貶值，三季度營收指引比市場平均差個近5%，毛利率指引比市場差個近2-3個百分點，還好最近台幣又加速貶到29.9兌換1美元來多少沖銷20%美國關稅的衝擊，二季度的匯率虧損，三季度台幣的營收/毛利率指引可能有上修的機會

2.歐美半導體設備業最近表現不佳，讓費城半導體指數7月份只有月增加1% m/m，明顯低於台灣半導體指數的8%月增，YTD 5.3%

3.HPC High Performance Computing 產業鏈如 Intel、Vertiv、Monolithic 三季度營收指引比市場預期好近5個百分點，但沒有明顯年增加速趨勢，這可能要等到大頭 NVIDIA、AMD 公布財報才會知道，加上谷歌及亞馬遜都在加碼量產自研晶片，ASIC產業鏈業績應該可期待，但要注意相關公司的強勢股價是否已經充分反應利多了？

4.除了蘋果鏈的季節性因素外，老實說，智能手機鏈乏善可陳，想想看我們自己多久沒換手機了，最近手機又有何創新？明年蘋果推折疊機也是落後三星的 copycat，AI人才又走了一批，不知道完成階段性任務但弄不出讓消費者 WoW 的 CEO 庫克何時交棒，我們何時能看到蘋果創新再起？

5.比較令人驚訝的是大家不看好的工業用及車用半導體產業鏈三季度營收指引還行，還有個年減趨緩，5-15%季增，比市場預期好個1-3%。