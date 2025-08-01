台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普昨（31）日公布台灣的最新關稅稅率為20%，稅率高於外界預期，造成今（1）日台股開盤一度大跌300多點，法人指出，美方所公布20%關稅將對工具機、自動化設備、自行車產業衝擊較大，但也由於20%並非最終結果，仍有爭取再調降空間，對台股短期衝擊依然可控。

美國關稅出爐後，一度造成今日台股下挫300多點，開低之後跌幅也縮小到百點以內，第一金投顧董事長黃詣庭指出，美國公佈關稅稅率20%，高於日韓15%，但是此一稅率依然保有後續談判空間，市場也在消化消息面利空，因此跌幅才會縮小，以日韓為例，7月9日所公佈稅率約25%，最後定案稅率15%來看，台灣20%關稅仍有調降空間，目前所公佈20%關稅是有短期衝擊依然可控。

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台新投顧副總黃文清同樣也認為，美國昨日所公佈20%關稅清單只是初步，雙方進行四輪協商，相關投資細節尚未公佈，也代表現最終稅率還未定案，今日台股早盤一度跌了300點，比起費半指數、道瓊跌幅並不算重，這也反映了對美國關稅依然有調降可能性存在。

黃詣庭說，假設最後課了20%關稅，比日韓15%來得高，將對工具機、自動化設備、自行車產業衝擊較大，而AI、半導體則必須看美國232條款措施調查結果而定，尤其4月時美方所公豁免清單，伺服器、NB、手機等資訊產品都在列，電子零組件受關稅影響相對有限。

黃文清補充，AI股依然是美國科技股領頭羊，四大雲端服務業者依然宣布提高資本支出，主計處所公佈第二季經濟成長率達7.96%，這意味調高全年經濟成長率可能性存在，以台灣科技產業與美國AI連動來看，後市依然可以樂觀看待。

