實支險改革上路怎麼買最聰明？　專家揭選第2張保單眉角

▲金管會去年7月改革實支險理賠亂象後，現行保單只能採差額理賠方式賠付。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

金管會去年7月改革住院醫療實支實付險（以下簡稱實支險）理賠亂象後，現行保單只能採差額理賠方式，亦即最高理賠金額不超過當次醫療花費。面對醫療自費的趨勢，如果手上完全沒有實支險保單，該怎麼買才有利？

醫療技術進步太快，住院天數變少、自費治療變多，這是現今醫療環境的事實，正由於實支險是應對醫療費大通膨時代的最佳商品，因此民眾趨之若鶩。而金管會去年7月出手改革實支險理賠亂象，不希望保戶買多張實支險、拿多筆理賠金，藉生病賺錢，改採差額理賠方式；也就是民眾可以買多張實支險，但最高賠付金額不能超過醫療花費。面對現行制度，實支險要怎麼買最聰明？

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首先，保戶該檢視自己手上的實支險保額是否足夠。急診室醫師林逸婷表示，20幾年前健保包山包海，很多情況下住院花不到什麼錢，最貴的可能是病房費，當時市面上多張實支險醫療雜費都只有寥寥5萬元的額度。之後醫療變革速度加快，專家認為額度應調升到20萬，如今則普遍建議30萬元起跳比較有保障。

實支險已經改革，如果手上已有一張早年買的能副本醫療收據理賠的實支險、但額度不高，想買第2張，現在只有台新、新光、遠雄人壽願意當保戶第2張實支險；其中則以台新人壽的備感依靠實支險保障條件最好，住院日額4,000元、醫療雜費保額40萬，以40歲女性計算，年繳保費是9,059元，只是台新人壽有規定實支險投保的主約保額，要買到住院日額4,000元，終身壽險保額必須達到61萬，主約保費是12,505元，而主約需繳費至75歲，二者合計為21,564元。

禾亞保經業務副總陳俐縈說，如果手上一張都沒有，又擔心重大手術高額費用，例如頸椎人工椎間盤置換，可挑特殊情況能加倍理賠的保單，像是全球人壽實足滿意實支險，只要住院期間有入住加護病房，即使只有一天也可以，住院醫療雜費額度就會加倍，例如40萬元變成80萬元。

若不滿意台新、新光、遠雄人壽這3家願意當保戶第2張實支險保單條件的民眾，多家保險公司都推出有自負額的實支險保單可以參考；自負額指的是保戶必須有部分的理賠額度要自己負擔，例如該次醫療花費是25萬元，自負額是10萬元，保險公司在額度內扣除10萬元自負額後，會賠付15萬元給民眾。要注意的是，若手上有一張一般實支險、一張有自負額的實支險，也是照規定採差額給付的方式理賠，理賠金最高不會超過該次醫療支出費用。

可作為保戶第二家實支險的3張保單



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