自費手術住院4天花86萬！　實支險爆賠壓力保險公司吃不消

▲醫療變革實在太快，不論是健保、商業保險都跟不上速度。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

近幾年醫療變革實在太快，健保資源跟不上，很多人以買住院醫療實支實付險（以下簡稱實支險）轉嫁風險，此舉也讓醫生與病人以自費治療為優先選擇。近期就有醫生曬出一張醫療收據，上面顯示住院4天花費86萬元，令人咋舌。醫療費用大通膨，年繳保費不過1萬多元的住院醫療實支險損率節節高升，也無怪乎保險公司盼能調漲保費。

自費醫療費到底有多誇張？被網友封為最懂保險的急診室醫師林逸婷，在臉書上曬出家中長輩日前在醫院動頸椎手術的帳單，住院4天，即使有健保給付，但因選擇自費治療，出院結帳的帳單竟高達86萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仔細查看帳單會發現，特殊材料費用自付金額最驚人，有82萬元。林逸婷說，長輩採用自費最高級的人工椎間盤微創手術，開刀5天後就能拿掉頸圈行動自如，「醫生當然也有提供其他手術選項，不過考量到長輩體況，最後家人選擇流血少、傷口小、復原快的微創手術，而良好的醫療品質確實必須靠錢換來。」

82萬的醫材費用怎麼賠？禾亞保經業務副總陳俐縈表示，醫材費屬於實支險中住院醫療雜費理賠範圍，也往往是一般人醫療開銷最大筆的支出，這是實支險為民眾醫療保障標配的原因，「我有位客戶是神經外科醫生，因為天天都在開這樣的手術，真的看多了，所以他早期陸續買了4張實支險。」

陳俐縈指出，6年前她也有保戶自費治療達80萬元，該保戶手上有2張實支險，雖然無法全數cover，但終究減輕不少負擔。從此可以看出，醫療技術進步太快，住院天數變少、自費治療變多，實支險確實是民眾最能仰賴的保險商品。

實支險足以達成保險以小博大的功效，但保險公司就苦不堪言了。以一位40至50歲中壯年男性，一張住院一天賠1,000元、醫療雜費有40萬元額度的實支險，年繳保費約在14,000元，但在自費醫材費動輒數萬元、甚至數十萬元的環境中，保險公司的理賠金額經常高高掛，只要在40萬元的額度內都要賠好賠滿，也無怪乎保險公司大感吃不消。



更多鏡週刊報導

實支險喊漲3／實支險改革上路怎麼買最聰明？ 專家揭選第2張保單關鍵眉角

實支險喊漲1／撐不住損率實支險喊漲？ 先過4關再說

教授算股淘金1／聊天聽來飆股！ 地政教授生活選股翻賺和碩、卡位鴻海