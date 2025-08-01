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打詐新四法滿周年！富邦金推動集團級反詐行動　全面強化防線

▲▼ 富邦照片1。（圖／富邦金提供）

▲富邦人壽總經理陳世岳(中)頒發獎狀公開表揚打詐有功人員。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

響應政府推動「打詐新四法」滿週年，富邦金控持續整合銀行、人壽、產險與證券等子公司資源，從「識詐、阻詐、跨業協作」三大面向推動集團級反詐行動，包含透過科技應用強化預警機制、優化臨櫃關懷流程、建立通報獎勵制度與多元宣導模式，提升整體應變效能與社會識詐意識，全面強化反詐防線。

▲▼富邦照片2。（圖／富邦金提供）

▲台北富邦銀行與臺北市地政局攜手合作，將「地籍異動即時通」納入房貸申辦流程，以遏阻房地產詐騙發生，保障民眾財產安全。左二為臺北市地政局局長王瑞雲，右二為北富銀風控長蔡永原。（圖／富邦金提供）

富邦金控資訊安全處分析，2025年截止到6月底，偽冒富邦相關案件共計590件，較去年同期大幅增加228%，以「證券投資類型」391件最多；偽冒手法以「社群媒體型」(72%)及「釣魚型」(25%)為主，偽冒不法份子常透過社群媒體及釣魚網站或偽冒APP誘使民眾點擊連結並輸入敏感資訊，提醒民眾仍需多加留意。

富邦金控推動偽冒應變小組、公私協作與情資共享平台，持續深化聯防網絡。為有效打擊詐騙集團冒用企業與名人進行詐騙的行為，積極加入「公眾人物反詐通報專用郵箱」機制，一旦發現不法集團盜用公司主管肖像從事詐騙，能立即透過專屬管道向權責單位通報，加速查處效率；同時也加入「台灣民間反詐騙協會」整合社會資源，公私協力，加強全民防詐意識，全面提升台灣社會的防詐能力；更與台灣大哥大合作，以電信運營商大數據優勢，運用AI 7*24全時段偵測偽冒釣魚網站，共同聯防封阻下架，以防客戶接觸詐騙網站。結合集團力量與資安經驗，打造更安全可信的金融服務環境，守護客戶資產安全。

富邦人壽打造全方位反詐防線　守護保戶資產安全

富邦人壽致力打造「識詐、堵詐、阻詐」三道防線，全方位守護保戶資產安全。識詐方面，與刑事警察局簽署MOU，並攜手法務部推動防詐宣導，透過漫畫電子書、互動活動，讓全體同仁輕鬆學習防詐知識，並鼓勵同仁透過社群媒體將識詐觀念持續向外擴散，形成全民參與的反詐防線。堵詐方面，率壽險業之先推出商用簡碼「68999」，有效降低保戶遭受假冒簡訊詐騙風險。阻詐方面，全國客戶服務櫃檯推行「識詐阻詐三措施」，藉由銀髮族保戶權益確認書、主動關懷提問及勸阻通報並於系統註記，持續加強臨櫃關懷提問，並設置獎勵機制，給予成功阻詐之同仁嘉獎、獎金，累計成功阻詐金額已逾1,700萬元。

識詐、阻詐、跨業協作 北富銀全面強化金安防線

北富銀積極落實打詐作為，透過防詐教育、阻詐機制與跨業協作三大面向全方位強化金融安全。在教育方面，以社群媒體、分行宣導、防詐影片及數位遊戲等多元管道提升民眾識詐力，並定期訓練員工提升識詐應對能力。阻詐方面，攜手刑事局打造「AI鷹眼防詐模型」，即時偵測異常交易，並無償分享予金融同業，平均可於詐騙發生前三個月偵測異常帳戶，截至今年5月已成功攔阻504件詐騙，阻詐金額逾新台幣3.2億元。同時，持續推動跨業及公私部門協作，推出「地籍異動即時通」、「鷹眼即時通」及「聯合學習」等創新專案，展現防詐決心，有效保障客戶資產安全。

富邦產險協助民眾識詐　實體、數位同步宣導

富邦產險透過實體及數位方式，希冀加強民眾金融防詐意識。在數位方面於官網建置防範詐騙專區，主動告知寄發通知簡訊之代表門號，針對實際案例進行即時訊息澄清，並於電子保單簡訊連結以及理賠受理通知簡訊中，加入防詐騙提醒信息，總計共寄發超過240萬則簡訊；至於實體方面，為加強臨櫃服務客戶了解金融詐騙風險，產險在所有營業據點櫃檯放置防詐警示圖文，也於所合作的外部通路中，進行防詐宣導及教育訓練，並推出金融防詐小教室繪本，以繪本形式提供常見的產險詐騙手法，同步推出影音，及英文、越南文版本，透過不同型式，讓消費者充分了解詐騙的手法及態樣，以避免遭詐。

▲▼ 富邦照片3。（圖／富邦金提供）

▲富邦產險於所有營業據點櫃檯放置中英文防詐警示圖文，提醒客戶留意金融詐騙手法。（圖／富邦金提供）

富邦證券科技防詐與反詐宣導並進　情資通報居冠獲肯定

富邦證券積極推動金融反詐，導入「RSA FraudAction」與「台灣大哥大反詐戰警服務」偽冒偵測系統，成功檢舉下架349件偽冒案件，並啟用官方簡訊短碼「68588」，協助客戶辨識官方訊息來源。富邦證券榮獲F-ISAC「情資分享表現特優機構」肯定，2025年前5月通報情資達25,140筆，通報量居同業之冠，展現高度資安意識與跨界合作能力。除科技防詐外，富邦證券亦積極投入反詐宣導，透過各項運動賽事活動、客戶說明會、社區治安會議及公益活動，觸及逾64,000人，深化民眾反詐意識。此外，公司亦以影音與圖卡於官網、APP及社群平台等多元管道持續宣導反詐，展現守護客戶資產安全的決心與行動力。

▲▼富邦照片4。（圖／富邦金提供）

▲富邦證券獲F-ISAC評選為「113年度情資分享表現特優機構」，金管會資訊服務處處長林裕泰(右三)頒發獎座予富邦證券資深副總暨資安長鍾學悌(左三)。（圖／富邦金提供）

此外，富邦金控攜手四大子公司，今年首度製作金融防詐系列Podcast，透過銀行/人壽/產險/證券主管、房地產投資專家、165專線警官等多元視角，剖析「假債保契約」、「無卡提款詐騙」、「申購保證中籤」、「代銷海外保單」等時下新興詐騙手法，敬邀各界收聽分享三集精彩內容，一同守護自身與家人的金融資產。
「假投資」手法百百種，富邦證券專家3點提醒，守護您財產安全：https://reurl.cc/VYKnMy
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詐欺心理戰！聽165專線、銀行專家破解投資理財新騙術：https://pse.is/7wcutr


關鍵字： 富邦金

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