ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

談到20%關稅「台美史上關係最好？」醫揭各國稅率：給多少錢是關鍵

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普簽署行政命令，公布最新對等關稅稅率，台灣是20%，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，高於日韓的15%，胸腔科名醫蘇一峰表示，不少人都說台灣談到20%關稅很棒，台美史上關係最好的時刻，不過他列出各國的稅率，「20%的背後，給了美國多少錢才是重點」。

胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文，很多人都說台灣談到很棒的關稅，甚至稱「台美關係史上最好」，不過他強調要看實際數據，他攤開各國的稅率，20%的背後，給了美國多少錢才是重點」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰指出，認為背後涉及的金額與付出的代價才是重點，台灣是否真的支出了傳聞中的12兆台幣（約4千億美元）？「這是全體國民的血汗錢納稅錢，需要讓國民知道。」

▲▼美國731公布最新對等稅率。（圖／記者張方瑀攝）

▲川普關稅政策總整理。（圖／記者張方瑀製）

此外，PTT上也有許多網友討論，好奇關稅20%的細節是什麼，台灣到底送了什麼？「台美史上關係最好，一開始送台積電，然後談20%，細項還沒說」、「若談越低，代表要送更多東西」、「看到底送了什麼吧？日韓送一堆才15%」、「沒送錢怎麼可能降下來？應該還是大送特送了吧」、「政府快公布台灣到底送了多少錢」。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan認為，「市場對20%關稅的反應可能不會太激烈，因為台灣對美核心出口商品目前仍被排除在外，尤其是半導體。」

Gary Tan進一步表示，「我們預期，透過潛在投資承諾及擴大購買美國商品，（台灣）最終關稅稅率將更接近15%，類似日本與南韓的先例。」

關鍵字： 川普台灣關稅胸腔科投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

推薦閱讀

美對台加徵20%關稅　陸行之點名五大產業趨勢

美對台加徵20%關稅　陸行之點名五大產業趨勢

美國白宮7月31日宣布自8月1日起對台灣適用20%對等關稅，消息震撼市場。資深半導體分析師陸行之隨即於臉書發文點出當前科技產業五大變化，直言美國巨頭加碼AI支出，台灣廠商則受匯率與財報壓力影響；而高效能運算（HPC）及應用特定晶片（ASIC）產業鏈則有成長契機，工業與車用晶片亦表現優於預期。他並直言蘋果缺乏創新、手機市場乏力。

2025-08-01 09:51
關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

美國白宮於美東時間7月31日公布最新「對等關稅」政策，自8月1日起，對台灣輸美商品課徵20%關稅，稅率高於日本、韓國等亞洲主要貿易夥伴，引發市場關注。不過，法人分析認為，雖本次關稅提高可能衝擊部分出口信心，但目前台灣高科技輸美主力商品多數仍屬於豁免清單，關鍵仍在美國即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果。

2025-08-01 10:38
台灣關稅20%！新台幣兌美元重回30字頭　重貶逾1 角

台灣關稅20%！新台幣兌美元重回30字頭　重貶逾1 角

美國宣布台灣列入20%的對等關稅稅率組別，高於出國競爭國日、韓的稅率，股匯雙殺，新台幣兌美元匯率開盤後迅速貶破30元整數大關，為今年6月以來重見3字頭，早盤一度回貶至30.024元，貶值1.34角。

2025-08-01 09:55
台灣關稅20%！勤業：半導體特化先受衝擊　232條款決定產業命運

台灣關稅20%！勤業：半導體特化先受衝擊　232條款決定產業命運

美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%，此對等關稅稅率高於同屬半導體供應鏈主要國家包括歐盟的德國及荷蘭、日本與韓國的15%，而與越南相同。勤業眾信指出，半導體特用化學已適用首波對等關稅，而供應鏈中多項出口與半導體232條款掛勾，後續談判仍待進一步觀察。

2025-08-01 09:46
台灣關稅20%！資誠拋3關鍵　「海上飄」條款限8／7前裝箱有效

台灣關稅20%！資誠拋3關鍵　「海上飄」條款限8／7前裝箱有效

8月1日美國對等關稅政策正式上路前，白宮在美東時間7月31日發布行政命令，宣布各國對等關稅稅率，台灣稅率從32%調整為20%。

2025-08-01 09:55
川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同　出口衝擊一文看

川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同　出口衝擊一文看

白宮發布最新對等關稅稅率表，台灣輸往美國產品核定課徵20%關稅，落後日韓的15%、泰國的19%，與越南同級，依財政部關務署113年對隌進出口統計資料研判，我方資訊電子業造成重大衝擊，尤其是出口占比最高的筆記型電腦與積體電路（IC）產品將首當其衝，台股今（1）日相關個股皆需戒備。

2025-08-01 07:56
謝志堅：供應鏈是否有大變化看中美　顏益財：台灣企業可以應對關稅

謝志堅：供應鏈是否有大變化看中美　顏益財：台灣企業可以應對關稅

台美關稅協議即將出爐，陽明海運前董事長謝志堅指出，關稅問題除了看稅率，還要看附帶條件；台灣對美輸出貨量不多，未來供應鏈是否出現大變化，主要還是要看中美關稅協商結果。台驊控股創辦人顏益財則認為，台灣的稅率如果給15%是滿分，20%中等，再高就不及格，而台灣企業韌性很強，可以應對關稅問題的。

2025-08-01 04:34
台商躲川普關稅「繞道」出口美國　KPMG：小心40%稅率伺候

台商躲川普關稅「繞道」出口美國　KPMG：小心40%稅率伺候

川普政府新一輪對等關稅實施國家中，台灣為20%、台商南向投資較多的國家包含印度25%、越南20%、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國皆為19%。台商評估繞道第3地出口至美國，會計師提醒此舉風險極高，小心反迎來40%稅率壓力。

2025-08-01 13:46
ABC-KY佈局全球製造據點　喊無懼應對關稅挑戰

ABC-KY佈局全球製造據點　喊無懼應對關稅挑戰

美國白宮今日公布對全球貿易往來國家新稅率，包括針對台灣原產商品課徵20%關稅。 面對全球供應鏈波動與關稅政策變動，創新數位生物條碼技術廠瑞磁生技 ABC-KY（6598）早已提前布局，透過美台雙邊設廠策略，靈活因應市場需求與政策變化。

2025-08-01 13:44
關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼　有望再拚延長賽對談資格

關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼　有望再拚延長賽對談資格

台美關稅稅率正式攤牌！美國白宮於美國時間7月31日（台灣時間8月１日清晨）公布總統川普簽署的最新行政命令，公布對各貿易夥伴的對等關稅稅率，其中台灣稅率為20%終於定案，比起日韓的15%還要高，引發市場譁然。對此國泰投信表示，台灣主力輸美商品關稅其實並不直接受到對等關稅影響，後續仍有談判空間。

2025-08-01 13:38

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

台灣關稅20％高於日韓！　批踢踢炸鍋：台積電都割了

台灣稅率20％　分析師預言：台股噴300點

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同　出口衝擊一文看

台灣20％關稅只是前哨戰？　專家：下週才是關鍵

台灣20％關稅　她曝2個月能看出差別

台灣關稅20%「不需要悲觀」　他曝1原因輸日韓

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366