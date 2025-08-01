談到20%關稅「台美史上關係最好？」醫揭各國稅率：給多少錢是關鍵

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普簽署行政命令，公布最新對等關稅稅率，台灣是20%，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，高於日韓的15%，胸腔科名醫蘇一峰表示，不少人都說台灣談到20%關稅很棒，台美史上關係最好的時刻，不過他列出各國的稅率，「20%的背後，給了美國多少錢才是重點」。

胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文，很多人都說台灣談到很棒的關稅，甚至稱「台美關係史上最好」，不過他強調要看實際數據，他攤開各國的稅率，「20%的背後，給了美國多少錢才是重點」。

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蘇一峰指出，認為背後涉及的金額與付出的代價才是重點，台灣是否真的支出了傳聞中的12兆台幣（約4千億美元）？「這是全體國民的血汗錢納稅錢，需要讓國民知道。」

▲川普關稅政策總整理。（圖／記者張方瑀製）

此外，PTT上也有許多網友討論，好奇關稅20%的細節是什麼，台灣到底送了什麼？「台美史上關係最好，一開始送台積電，然後談20%，細項還沒說」、「若談越低，代表要送更多東西」、「看到底送了什麼吧？日韓送一堆才15%」、「沒送錢怎麼可能降下來？應該還是大送特送了吧」、「政府快公布台灣到底送了多少錢」。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan認為，「市場對20%關稅的反應可能不會太激烈，因為台灣對美核心出口商品目前仍被排除在外，尤其是半導體。」

Gary Tan進一步表示，「我們預期，透過潛在投資承諾及擴大購買美國商品，（台灣）最終關稅稅率將更接近15%，類似日本與南韓的先例。」