台商躲川普關稅「繞道」出口美國　KPMG：小心40%稅率伺候

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

川普政府新一輪對等關稅實施國家中，台灣為20%、台商南向投資較多的國家包含印度25%、越南20%、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國皆為19%。台商評估繞道第3地出口至美國，會計師提醒此舉風險極高，小心反迎來40%稅率壓力。

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▲川普關稅在台廠主要據點區域變動情形。（圖／KPMG提供）

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師張智揚說明，根據行政命令，新對等關稅稅率將自美東時間2025年8月7日起正式生效，在此之前的7天過渡期內，各國仍存在與美方進行貿易與安全協議談判的空間，尚未與美國達成協議的貿易夥伴，若能在此期間提出具體承諾，仍有機會影響最終稅率安排。企業應密切關注各國與美方的談判進展，並評估自身供應鏈是否涉及受影響國家，以便及早調整進出口策略，降低潛在關稅衝擊。

此外，行政命令特別強調，若美國海關（CBP）認定商品透過第三國「轉運」以規避關稅，將再額外課徵高達40%的關稅及相關罰款，且不得申請罰款減免。此外，CBP將每六個月公布涉嫌轉運的國家與設施名單，供政府採購、國安審查與企業盡職調查參考。這項條文顯示美國政府對於「轉運規避」行為的強硬立場，企業應特別注意供應鏈透明度與原產地證明的合規性，以避免被列入名單或遭受高額關稅。