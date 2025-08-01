ABC-KY佈局全球製造據點　喊無懼應對關稅挑戰

▲瑞磁生技。（圖／資料照）
記者高兆麟／台北報導
美國白宮今日公布對全球貿易往來國家新稅率，包括針對台灣原產商品課徵20%關稅。 面對全球供應鏈波動與關稅政策變動，創新數位生物條碼技術廠瑞磁生技 ABC-KY（6598）早已提前布局，透過美台雙邊設廠策略，靈活因應市場需求與政策變化。
目前，瑞磁以美國製造據點供應北美市場的體外診斷（IVD）與動物健康產品，並以台灣工廠供應亞洲市場所需之數位生物條碼，有效避開潛在關稅衝擊，確保全球產銷穩定，不受稅率影響。
受惠於 IVD 與動物健康雙引擎成長動能，瑞磁 2025 年上半年營收達 741 萬美元，年增率達 29.1%。展望第三與第四季，多家大型實驗室客戶預告完成試劑驗證流程，陸續進入採購階段，將為瑞磁營運再添成長動能。
在新產品商業化方面，瑞磁今年下半年預計達成三項重要里程碑：全球首見的20項真菌多元檢測套組（Fungal Panel）將完成優化並導入首批客戶；性傳染病結合抗藥性基因檢測（STI+AMR）將迎來首批客戶；20項呼吸道多原分子檢測試劑（RPP）將搭配市占率最高的 Thermo Fisher 前處理系統 KingFisher正式向美國 FDA 提出上市許可申請。
瑞磁表示，將持續產品認證佈局與全球營銷策略，以創新技術、合規品質與彈性供應鏈，擴大國際市場版圖，迎接醫療診斷產業新一波成長契機。
讀者迴響