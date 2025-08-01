美對台加徵20%關稅 陸行之點名五大產業趨勢

美國白宮7月31日宣布自8月1日起對台灣適用20%對等關稅，消息震撼市場。資深半導體分析師陸行之隨即於臉書發文點出當前科技產業五大變化，直言美國巨頭加碼AI支出，台灣廠商則受匯率與財報壓力影響；而高效能運算（HPC）及應用特定晶片（ASIC）產業鏈則有成長契機，工業與車用晶片亦表現優於預期。他並直言蘋果缺乏創新、手機市場乏力。

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王 力爭最惠國待遇

美國白宮於美東時間7月31日公布最新「對等關稅」政策，自8月1日起，對台灣輸美商品課徵20%關稅，稅率高於日本、韓國等亞洲主要貿易夥伴，引發市場關注。不過，法人分析認為，雖本次關稅提高可能衝擊部分出口信心，但目前台灣高科技輸美主力商品多數仍屬於豁免清單，關鍵仍在美國即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果。

台灣關稅20%！新台幣兌美元重回30字頭 重貶逾1 角

美國宣布台灣列入20%的對等關稅稅率組別，高於出國競爭國日、韓的稅率，股匯雙殺，新台幣兌美元匯率開盤後迅速貶破30元整數大關，為今年6月以來重見3字頭，早盤一度回貶至30.024元，貶值1.34角。

台灣關稅20%！勤業：半導體特化先受衝擊 232條款決定產業命運

美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%，此對等關稅稅率高於同屬半導體供應鏈主要國家包括歐盟的德國及荷蘭、日本與韓國的15%，而與越南相同。勤業眾信指出，半導體特用化學已適用首波對等關稅，而供應鏈中多項出口與半導體232條款掛勾，後續談判仍待進一步觀察。

台灣關稅20%！資誠拋3關鍵 「海上飄」條款限8／7前裝箱有效

8月1日美國對等關稅政策正式上路前，白宮在美東時間7月31日發布行政命令，宣布各國對等關稅稅率，台灣稅率從32%調整為20%。

川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同 出口衝擊一文看

白宮發布最新對等關稅稅率表，台灣輸往美國產品核定課徵20%關稅，落後日韓的15%、泰國的19%，與越南同級，依財政部關務署113年對隌進出口統計資料研判，我方資訊電子業造成重大衝擊，尤其是出口占比最高的筆記型電腦與積體電路（IC）產品將首當其衝，台股今（1）日相關個股皆需戒備。

謝志堅：供應鏈是否有大變化看中美 顏益財：台灣企業可以應對關稅

台美關稅協議即將出爐，陽明海運前董事長謝志堅指出，關稅問題除了看稅率，還要看附帶條件；台灣對美輸出貨量不多，未來供應鏈是否出現大變化，主要還是要看中美關稅協商結果。台驊控股創辦人顏益財則認為，台灣的稅率如果給15%是滿分，20%中等，再高就不及格，而台灣企業韌性很強，可以應對關稅問題的。

台商躲川普關稅「繞道」出口美國 KPMG：小心40%稅率伺候

川普政府新一輪對等關稅實施國家中，台灣為20%、台商南向投資較多的國家包含印度25%、越南20%、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國皆為19%。台商評估繞道第3地出口至美國，會計師提醒此舉風險極高，小心反迎來40%稅率壓力。

ABC-KY佈局全球製造據點 喊無懼應對關稅挑戰

美國白宮今日公布對全球貿易往來國家新稅率，包括針對台灣原產商品課徵20%關稅。 面對全球供應鏈波動與關稅政策變動，創新數位生物條碼技術廠瑞磁生技 ABC-KY（6598）早已提前布局，透過美台雙邊設廠策略，靈活因應市場需求與政策變化。

關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼 有望再拚延長賽對談資格

台美關稅稅率正式攤牌！美國白宮於美國時間7月31日（台灣時間8月１日清晨）公布總統川普簽署的最新行政命令，公布對各貿易夥伴的對等關稅稅率，其中台灣稅率為20%終於定案，比起日韓的15%還要高，引發市場譁然。對此國泰投信表示，台灣主力輸美商品關稅其實並不直接受到對等關稅影響，後續仍有談判空間。