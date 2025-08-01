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台積電設廠換不到豁免！關稅20%只是前菜「半導體恐遭更狠關稅」

記者劉邠如／綜合報導

美國總統川普7月31日正式簽署新行政命令，啟動新一輪全球關稅重整，台灣被列入20%的調整後關稅名單，未獲豁免，引發國內產業與輿論震撼。對此，半導體專家曲博在接受專訪時指出：「商人是在商言商，川普這一連串動作的核心，是逼迫半導體供應鏈全面赴美設廠。」他也提醒，這次的20%關稅只是前菜，接下來美國可能還會開口，要台灣增加幾千億的對美投資。

川普「商人邏輯」　善意不代表能換禮遇
儘管台灣早先就釋出善意，但這次川普仍未給台灣優待，曲博直言完全不意外：「川普總統本身就是商界出身的嘛，大家都知道商人是在商言商。台積電一開始宣布去美國投資，在我們來看是釋出善意，可是對川普來說，那只是理所當然的事。」曲博分析，川普並不會只是被表面承諾所打動，必然會課徵半導體關稅來加速台積電，甚至其他國家半導體廠去美國設廠，因為川普要的是看得到的結果，不是口頭承諾，否則如果「台積電一直拖，對他就沒有好處！」

▲曲博分析川普關稅策略。（圖／合成圖）

▲曲博分析川普關稅策略。（圖／合成圖）

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台灣更該關注「232條款」
而對於目前已知的20%關稅影響，曲博反而認為未來影響不如232條款：「這一次20%的關稅能影響到台灣出口的東西其實不多啦，反而是半導體到美國的比較多。」

根據曲博觀察，雖然目前美方尚未對半導體正式宣布課徵關稅，但他預期半導體「將高於20%」，因為川普目的很明顯「就是要強迫這些供應鏈去美國設廠。如果未來稅率只有20%，那大家對於美國設廠可能會認為『可去可不去』。」他進一步分析，川普必然用稅率來給半導體廠壓力，未來稅率甚至可能比20%還要高，甚至到達25%：「半導體關稅如果低於這個數字，其實我覺得那個強迫的動力就不夠了。」不過對於狂人川普，曲博也是仍持保留態度「不過這個都是猜測啦，(最後)還是看他的心情！」

「設廠加稅、設備減稅」川普精密盤算
只是川普對半導體產品課重稅，卻又傳出對ASML設備祭出「零關稅」的優惠，乍看矛盾，但曲博指出這其實是一種精密的策略設計，出於美國戰略與經濟雙重考量下的務實選擇。因ASML的設備，包括台積電設廠都需要，若零關稅，可讓像台積電等廠商「在美設廠總成本下降」，提升赴美投資意願。

曲博分析「如果今天進口到美國的半導體設備也被課高關稅，那實際上就代表，像台積電這樣的廠商要進口這些關鍵設備時，會需要花更多的錢，自然也會降低他們去美國設廠的意願。所以川普總統如果真的想要鼓勵半導體廠商赴美設廠，理論上就必須針對某些關鍵設備降低關稅，這樣廠商才會有更大的誘因願意投入。」

川普算盤藏私心，繼任者恐遇大麻煩
雖然川普欲重建美國在地製造的決心強烈，但曲博也直言，這是一場長期抗戰，不可能速成。且關稅提高所帶來的成本轉嫁，也是一大隱憂。曲博指出，關稅導致成本提高，最終一定是由市場吸收，一部分由供應商吸收，一部分由客戶買單。


而這樣的壓力最終會傳導到消費端，導致物價上漲。他指出，「產品一定要漲價，所以提高關稅基本後面接下來要應付的就是通膨。」

曲博也批評川普在通膨壓力上反其道而行，因他反而要求聯準會降息來刺激市場資金，「那不是更大的通膨嗎？他就是希望有更多的錢把股票市場撐住，對他來說這就是政績。」但這樣的作法，將讓美國面臨泡沫化經濟的風險，「泡沫過了之後呢，接下來就是看誰要去承接這個後面發生的金融事件。」

台灣談判籌碼有限　「賺過的錢，美國現在要回去」
至於談到台灣未來該如何應對，和美方是否有談判空間，曲博說得坦白：「台灣是以出口為導向的國家，跟美國能談的籌碼不多。


且他還提醒，這波20%關稅只是序章，下一步美國會要求台灣「增加對美投資」。「世界各國都被要求要去美國投資」，他認為金額龐大，未來台灣一定也會被要求幾千億的投資，甚至連獲利分配都會被限制：「說穿了就是，之前有賺過美國錢的，他現在就是要把這個錢要回來。」而這就是川普的策略和想法。

 

關鍵字： 標題:1.川普重啟全球關稅戰！台灣半導體業震撼2.曝川普關稅新動作！半導體業者憂心未來3.半導體業者警告：川普20%關稅只是序曲4.川普「商人邏輯」震撼台灣半導體供應鏈SEO標題:1.美國重啟全球關稅戰！台灣半導體產業受影響2

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