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兩家超大型攬貨公司看20%關稅影響很大　建議先加速台幣貶值

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲攬貨業會持續加強東南亞市場並擴大進口業務。。（圖／紐澤西港務局提供）
 

記者張佩芬／台北報導

在亞洲-美國航線攬貨量排名全球5名與10名以內的超大型攬貨公司負責人指出，台灣20%的關稅，較日、韓高出5%，對任何一個產業影響都很大，政府雖說還在爭取降低，眼前最有效的方式就是讓台幣加速貶值。對海運業與攬貨業來說，因為跟著貨主走，受到關稅的影響不大，未來會持續加強東南亞市場並擴大進口業務。

Ａ公司指出，現在就看政府能否爭取到與日、韓相當的15%稅率，否則與這兩國有競爭關係的產業都很難再接單，匯率部分估計頂多只能降到31，很難回到33的價位。

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雖然政府說還在爭取降低稅率，但他認為美國太壓榨台灣了，台積電在美國1650億美元的投資都做了，台灣犧牲太大了。現在就等美國與中國談判結果，看中國大陸能不能爭取到低關稅。目前美國的經濟還算不錯，估計後續整體市場不會比現在更壞了。

Ｂ公司則指出，20%的關稅對台灣所有產業都不利，尤其是台灣不少產業與日本、韓國有很大競爭關係，另低利潤加工產業也承擔不起高關稅，估計是會破產倒閉的，眼前救急的方式是讓台幣快速貶值，日幣、韓幣才升值5%左右，台幣升了13%，應該有很大回貶空間。

經過這一波關稅，目前比較看好的越南、泰國、印尼與柬埔寨出口，而到這些國家設廠的以中國大陸與台灣業者居多，公司會持續加強這些國家業務，並積極開拓美國賣到亞洲的貨載運物，早年美國運亞洲貨物每大箱(40
呎櫃)運費僅5百美元上下運價，現在有1千美元左右，約為出口貨的五成價。

年營業額上百億的大型攬貨公司負責人則指出，20%的稅率相較於日韓真的不行 ，對台灣產品影響應該很大，但台灣部分產品已經有轉到其他國家生產，現在許多企業探討在美墨加生產的也很多。

台灣對進口商品關稅降低，汰掉政府扶持已久的產業他認為不是壞事，生產本來就是競爭，不是用保護的，但是農產品只能學習日本提高台灣品質價值，別無他法。

至於全球供應鏈大亂、重整，對於全球性物流業是利多，但大陸因為現實狀況，外移將出現國際級的規格的各產業(含物流)，這將是陸商的大崛起的機會，以前只看台灣業者被逼加速全球佈局，現在大陸業者出走，就像台灣早年產業外移，但他們的業者是更有殺傷力的。

關鍵字： 超大型攬貨公司關稅影響很大加速台幣貶值

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