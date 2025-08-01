台灣關稅20%　工總：提供出口轉型補助、營運貸款

▲美國通知台灣對等關稅稅率為20％。（圖／路透）

文／中央社

川普政府今天公布台灣最新對等關稅為20%，總統府、行政院說明為暫時性稅率。工商團體認為，此關稅調幅略高於東南亞國家、明顯高於日韓，將使台灣出口面臨不小挑戰，建議政府提供出口轉型補助與營運貸款，同時協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊。

總統賴清德上午表示，台美談判到目前為止雖然有階段性成果，從32%調降至20%，但這非談判的最終目標，美國也表達跟台灣進行談判的意願，目前技術性磋商已經完成，但尚未進行總結會議，20%是暫時性稅率。

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工總表示，半導體、資通訊、機械、汽車零組件與車用電子等重點產業受關稅影響最為明顯，20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇，尤其中小企業所承受的負擔不容忽視。

工總指出，面對美國20%關稅帶來的挑戰，建議政府提供出口轉型補助與營運貸款，同時協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊，於此同時，也應強化違規轉運的出口管理，避免輸美產遭課40%關稅或受池魚之殃。

另針對攸關ICT、半導體產業的美國「232調查」，工總指出，政府應積極領導產業界成立跨部會應變團隊，密切監控政策變動，並強化與美國主管機關的溝通協作，建請政府致力爭取台灣高技術項目獲得適當評估與保護，確保核心產品與技術得以持續對外出口與國際布局。

工總表示，面對新台幣升值風險及全球製造鏈重組，希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。例如，針對在東南亞多點佈局的企業，政府應秉持強化本地高附加價值產業核心、合理推動海外產能擴展等方針，雙管齊下，力求提升整體產業韌性與競爭優勢。

三三會理事長林伯豐告訴中央社，20%新稅率將對台灣國際競爭力造成重大衝擊，也必須併同考慮匯率及能源議題。他認為，關稅問題可靠增加中國大陸、東南亞、歐洲市場解決，或與美國客戶商議各付一半，且2024年台灣對大陸出口比重為31%，應持續推動兩岸經貿交流，確保對大陸的出口市場。

林伯豐指出，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅更大，希望政府成立「匯率避險基金」，協助企業降低損失，並藉此穩定匯率。同時，若欲吸引台商回台投資，應先解決能源在內的五缺問題，若再漲電價產業恐無法承受，因此應補貼台電，務實面對能源政策，並提出回台投資獎勵措施。

林伯豐也建議，為了赴美投資的台商，應積極與美國洽簽台美投資保障協定、台美避免雙重課稅協定，另可盤點調降原物料等進口關稅，並調降營所稅、取消民生用品類貨物稅及印花稅，同時提供融資及降息等金融工具。