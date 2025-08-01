ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣關稅20%　工總：提供出口轉型補助、營運貸款

▲▼美國總統川普的關稅政策，將影響8月以後美國與全球的經濟。（圖／路透）

▲美國通知台灣對等關稅稅率為20％。（圖／路透）

文／中央社

川普政府今天公布台灣最新對等關稅為20%，總統府、行政院說明為暫時性稅率。工商團體認為，此關稅調幅略高於東南亞國家、明顯高於日韓，將使台灣出口面臨不小挑戰，建議政府提供出口轉型補助與營運貸款，同時協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊。

總統賴清德上午表示，台美談判到目前為止雖然有階段性成果，從32%調降至20%，但這非談判的最終目標，美國也表達跟台灣進行談判的意願，目前技術性磋商已經完成，但尚未進行總結會議，20%是暫時性稅率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工總表示，半導體、資通訊、機械、汽車零組件與車用電子等重點產業受關稅影響最為明顯，20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇，尤其中小企業所承受的負擔不容忽視。

工總指出，面對美國20%關稅帶來的挑戰，建議政府提供出口轉型補助與營運貸款，同時協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊，於此同時，也應強化違規轉運的出口管理，避免輸美產遭課40%關稅或受池魚之殃。

另針對攸關ICT、半導體產業的美國「232調查」，工總指出，政府應積極領導產業界成立跨部會應變團隊，密切監控政策變動，並強化與美國主管機關的溝通協作，建請政府致力爭取台灣高技術項目獲得適當評估與保護，確保核心產品與技術得以持續對外出口與國際布局。

工總表示，面對新台幣升值風險及全球製造鏈重組，希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。例如，針對在東南亞多點佈局的企業，政府應秉持強化本地高附加價值產業核心、合理推動海外產能擴展等方針，雙管齊下，力求提升整體產業韌性與競爭優勢。

三三會理事長林伯豐告訴中央社，20%新稅率將對台灣國際競爭力造成重大衝擊，也必須併同考慮匯率及能源議題。他認為，關稅問題可靠增加中國大陸、東南亞、歐洲市場解決，或與美國客戶商議各付一半，且2024年台灣對大陸出口比重為31%，應持續推動兩岸經貿交流，確保對大陸的出口市場。

林伯豐指出，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅更大，希望政府成立「匯率避險基金」，協助企業降低損失，並藉此穩定匯率。同時，若欲吸引台商回台投資，應先解決能源在內的五缺問題，若再漲電價產業恐無法承受，因此應補貼台電，務實面對能源政策，並提出回台投資獎勵措施。

林伯豐也建議，為了赴美投資的台商，應積極與美國洽簽台美投資保障協定、台美避免雙重課稅協定，另可盤點調降原物料等進口關稅，並調降營所稅、取消民生用品類貨物稅及印花稅，同時提供融資及降息等金融工具。

關鍵字： 關稅美國台灣出口工商投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

推薦閱讀

美對台加徵20%關稅　陸行之點名五大產業趨勢

美對台加徵20%關稅　陸行之點名五大產業趨勢

美國白宮7月31日宣布自8月1日起對台灣適用20%對等關稅，消息震撼市場。資深半導體分析師陸行之隨即於臉書發文點出當前科技產業五大變化，直言美國巨頭加碼AI支出，台灣廠商則受匯率與財報壓力影響；而高效能運算（HPC）及應用特定晶片（ASIC）產業鏈則有成長契機，工業與車用晶片亦表現優於預期。他並直言蘋果缺乏創新、手機市場乏力。

2025-08-01 09:51
關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

美國白宮於美東時間7月31日公布最新「對等關稅」政策，自8月1日起，對台灣輸美商品課徵20%關稅，稅率高於日本、韓國等亞洲主要貿易夥伴，引發市場關注。不過，法人分析認為，雖本次關稅提高可能衝擊部分出口信心，但目前台灣高科技輸美主力商品多數仍屬於豁免清單，關鍵仍在美國即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果。

2025-08-01 10:38
台灣關稅20%！新台幣兌美元重回30字頭　重貶逾1 角

台灣關稅20%！新台幣兌美元重回30字頭　重貶逾1 角

美國宣布台灣列入20%的對等關稅稅率組別，高於出國競爭國日、韓的稅率，股匯雙殺，新台幣兌美元匯率開盤後迅速貶破30元整數大關，為今年6月以來重見3字頭，早盤一度回貶至30.024元，貶值1.34角。

2025-08-01 09:55
台灣關稅20%！勤業：半導體特化先受衝擊　232條款決定產業命運

台灣關稅20%！勤業：半導體特化先受衝擊　232條款決定產業命運

美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%，此對等關稅稅率高於同屬半導體供應鏈主要國家包括歐盟的德國及荷蘭、日本與韓國的15%，而與越南相同。勤業眾信指出，半導體特用化學已適用首波對等關稅，而供應鏈中多項出口與半導體232條款掛勾，後續談判仍待進一步觀察。

2025-08-01 09:46
台灣關稅20%！資誠拋3關鍵　「海上飄」條款限8／7前裝箱有效

台灣關稅20%！資誠拋3關鍵　「海上飄」條款限8／7前裝箱有效

8月1日美國對等關稅政策正式上路前，白宮在美東時間7月31日發布行政命令，宣布各國對等關稅稅率，台灣稅率從32%調整為20%。

2025-08-01 09:55
川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同　出口衝擊一文看

川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同　出口衝擊一文看

白宮發布最新對等關稅稅率表，台灣輸往美國產品核定課徵20%關稅，落後日韓的15%、泰國的19%，與越南同級，依財政部關務署113年對隌進出口統計資料研判，我方資訊電子業造成重大衝擊，尤其是出口占比最高的筆記型電腦與積體電路（IC）產品將首當其衝，台股今（1）日相關個股皆需戒備。

2025-08-01 07:56
謝志堅：供應鏈是否有大變化看中美　顏益財：台灣企業可以應對關稅

謝志堅：供應鏈是否有大變化看中美　顏益財：台灣企業可以應對關稅

台美關稅協議即將出爐，陽明海運前董事長謝志堅指出，關稅問題除了看稅率，還要看附帶條件；台灣對美輸出貨量不多，未來供應鏈是否出現大變化，主要還是要看中美關稅協商結果。台驊控股創辦人顏益財則認為，台灣的稅率如果給15%是滿分，20%中等，再高就不及格，而台灣企業韌性很強，可以應對關稅問題的。

2025-08-01 04:34
台灣虎航董事會通過配息6.05元　殖利率達7.1%

台灣虎航董事會通過配息6.05元　殖利率達7.1%

台灣虎航（6757）今日董事會通過2025年第二季財務報告書，2025年前二季營收為84.54億元，年增2.9%，續創歷史新高，稅後淨利14.98億，年減2.3%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資折舊等原因，每股稅後盈餘(EPS)則為3.26元。

2025-08-01 16:57
日本用「4000億美元」換關稅15%　川普擺明搶錢！網愣：怎吞得下去

日本用「4000億美元」換關稅15%　川普擺明搶錢！網愣：怎吞得下去

美國總統川普（Donald Trump）公布台灣的最新關稅稅率為20%，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%，其實日韓稅率可以降到15%，背後付出了很大的代價，日本須對美投資5500億美元，韓國則是提出4000億美元，並由美方全權分配。就有網友驚呼「為何日韓吞得下去？」貼文掀起討論。

2025-08-01 16:54
歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

貨櫃船公司歐美線訂的8月1日漲價計畫都已取消，歐洲線本周運價下跌，每大箱(40呎櫃)跌破3000美元，與美東線都是下跌100-300美元；美西線運價在成本價上下，本周運價持平，估計月中有望調升。今(1)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌41.85點，跌幅2.63%，指數來到1560.74點。

2025-08-01 16:16

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

台灣關稅20％高於日韓！　批踢踢炸鍋：台積電都割了

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

台灣稅率20％　分析師預言：台股噴300點

川普對台關稅20%！落後日韓泰國與越南同　出口衝擊一文看

台灣20％關稅只是前哨戰？　專家：下週才是關鍵

台灣20％關稅　她曝2個月能看出差別

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

台灣關稅20%「不需要悲觀」　他曝1原因輸日韓

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366