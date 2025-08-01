歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

▲攬貨業估美西線運價本月中有望調升。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線訂的8月1日漲價計畫都已取消，歐洲線本周運價下跌，每大箱(40呎櫃)跌破3000美元，與美東線都是下跌100-300美元；美西線運價在成本價上下，本周運價持平，估計月中有望調升。今(1)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌41.85點，跌幅2.63%，指數來到1560.74點。

攬貨業指出，本周船公司美西線現貨市場運價在1700-1900美元之間，運價持平，美東線運價在2800-3200美元，歐洲線運價在2800-3100美元之間，下跌100-300美元。市場估計本月在關稅大致底定之後，貨量會緩慢回升，運價偏低的美西線一定會設法調升運價，美東線或許也有機會調升，歐洲線則估不容易調升。

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今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2051美元，下跌39美元，跌幅1.87%；地中海線每箱2333美元，下跌85美元，跌幅3.43%，美西每大箱2021美元，下跌46美元，跌幅2.23%，美東每大箱3126美元，下跌252美元，跌幅7.46%。

波斯灣線每箱運價1151美元，下跌1美元，跌幅0.09%，南美線(桑托斯)每箱運價4662美元，下跌526美元，跌幅10.14%；東南亞線(新加坡)每箱運價412美元，下跌17美元，跌幅3.96%。