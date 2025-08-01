台新銀行2025投資趨勢論壇　洞悉全球變局掌握資產配置突圍機會

▲台新銀行今(1)日舉辦投資趨勢論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資展望。左起為台新銀行客群經營處副總經理辛孝敏、台新銀行通路營運事業處執行副總經理蘇育徵、台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀、台新銀行總經理林淑真、今周刊董事長謝金河、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、台新投信總經理葉柱均、台新投顧總經理江浩農。（圖／台新金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球政經局勢詭譎多變，美國關稅政策與利率壓力仍未解除，台新銀行財富管理團隊攜手《今周刊》共同舉辦「2025投資趨勢論壇」，以《全球動盪下的投資突圍之道》為主題，聚焦2025年全球政經與台股趨勢，深入剖析資產配置新方向，協助高端客戶洞悉市場脈動，提前擬定進可攻、退可守的投資策略，在風險與機會並存的市場中精準布局。

台新銀行總經理林淑真致詞時表示，今年適逢台新金控與新光金控合併為「台新新光金控」，躍升臺灣第四大金控，將藉由集團資源與通路優勢，協同銀行、保險、證券、投信等子公司全面升級財富管理服務。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士於論壇中分享，2025年是投資市場邁入洗牌與盤整的新階段，川普掀起新一波經濟民族主義浪潮，可能複製尼克森時代的關稅策略，對全球貿易與供應鏈造成衝擊。他提醒，臺灣須在供應鏈重組中強化自身角色，特別是與美國戰略方向一致的產業，此外，美元體系恐面臨特里芬困境，加速推動美國供應鏈去中化，臺灣可把握此波產業升級契機，深化區域合作、走向高值化發展。

本場嘉賓《今周刊》董事長謝金河指出，近年來國際資金流動愈來愈受地緣政治與制度風險影響，從俄烏戰爭延伸的能源價格波動，到美中科技戰引發的供應鏈重組，使投資人無法單靠過往的經驗判斷。他從台股趨勢、企業財報體質與新興產業動能等面向切入，協助投資人做出更具遠見的佈局。謝金河強調，臺灣企業在全球供應鏈中的角色正快速轉變，這是一場挑戰，也是一個機會。

台新投信總經理葉柱均分析，當前市場正從預期降息轉向觀察實際經濟數據，債券投資應秉持紀律與長期視角，建議投資人應聚焦債券的穩定收益特性，透過中長期持有、投資等級債、多元配置降低波動風險，同時採取分批進場與定期定額策略，以平衡利率不確定性。他強調，無論是選擇債券ETF或基金工具，投資的關鍵都在於耐心與規律，才能在利率下行週期真正發揮資本利得與收益的雙重優勢。

本次投資趨勢論壇結合產業、學界與媒體的深度觀點，展現台新銀行打造跨境級私人銀行品牌的堅定決心。台新銀行將秉持「認真」的態度、「專業」的服務與「懂您」的精神，持續扮演高資產客戶最值得信賴的財富導航者，在動盪市場中穩健同行，共創更具遠見的富足未來。

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