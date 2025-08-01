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航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

▲航港局局長葉協隆開場致詞。（圖／航港局提供）

▲航港局局長葉協隆開場致詞。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局於112年建立海運客運品牌「TAIWAN Hi」，為確保該品牌持續保持「高品質、優質、舒適」之形象，今年起首辦「TAIWAN Hi品牌輔導及認證機制」，與台灣設計研究院合作舉辦3場業者說明會，希望藉此協助業者提升整體服務品質，打造更優質的海運乘客體驗。

該計畫已經正式開放報名，報名期限到8月15日止，歡迎有意參與之業者踴躍報名，共同攜手打造台灣藍色公路新形象。

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品牌輔導及認證機制涵蓋的面向，除了注重硬體設施的規劃與設計外，更強調整體環境及服務品質的提升與塑造。航港局將邀請專家顧問團隊進行實地訪視，從專業角度提供具體改善建議，協助業者在品牌發展及服務提升上持續進步。

為了讓業者更清楚了解申請流程與認證評分方向，已於高雄、台東、台北等地舉辦了三場說明會，航港局局長葉協隆於7月29日親自出席台北場說明會，展現對本案的高度重視。

▲台北場說明會大合照。（圖／航港局提供）

▲台北場說明會大合照。（圖／航港局提供）

葉局長在說明會中表示，台灣海運實力強勁，但過去較少受到關注，近年來在積極與地方政府、航運公司、設計研究院及各相關單位通力合作下，今年首度推出輔導與認證機制，就是希望藉由專家團隊的協助，帶動全國場站與船舶業者朝高品質服務邁進，並比喻「TAIWAN Hi品牌認證就像米其林餐廳或星級旅館的認證，我們希望海運服務也能建立一個值得信賴的認證機制」。

葉協隆指出，航港局秉持「人本航港．海運好行」的核心理念，致力於提供國內外旅客安全、舒適與高品質的乘船體驗，打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，透過「航、港、船、遊」四大策略，從航線服務、港埠設施、船舶設計到海洋觀光體驗，全面導入設計思維與品牌精神。

本次的品牌輔導計畫適用於已完工或正在規劃設計建造之海運客運場站或固定航線客船，將篩選出至少6家具有潛力的業者進行專案輔導，協助提升品牌行銷、營運管理、空間規劃及服務體驗等面向，專家團隊將提供具體改善建議，讓場站及船舶導入品牌核心精神，全面提升整體服務品質與乘客體驗。

符合品牌規範之海運客運場站或固定航線客船，皆可申請參加「海運客運品牌認證」評選。通過評選者，根據認證結果航港局將授予白金級、金級及銀級三種等級的認證標章，並給予獎勵金，以鼓勵業者投入與精進。

品牌認證不僅是一種肯定，更有助於提升旅客對服務品質的信賴與搭乘吸引力，進而強化海運客運品牌價值。有意願參與之業者可至航港局官網「海運客運品牌專區」(https://pse.is/7yedwr)，查詢計畫詳細內容與報名方式。該局表示誠摯邀請各業者踴躍報名，攜手打造更優質的藍色公路新體驗！

關鍵字： 航港局TAIWANHi品牌輔導認證藍色公路優質環境

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