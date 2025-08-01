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黎方國：國安基金護盤台股縮小跌幅　尚須觀察8/17的232條款稅率

▲統一投顧董事長黎方國。（圖／統一投顧提供）

▲統一投顧董事長黎方國指出，要等到關稅問題，以及產業關稅釐清之後，股市才會有明確的方向。（圖／統一投顧提供）

記者張佩芬／台北報導　

美國白宮今(4)日公布台灣對等關稅暫時為20%，因為較與我國有強烈競爭關係的日本與韓國高5%，今日台股早盤一度下跌374點，終場下跌108.14點，收23434.38點。統一投顧董事長黎方國指出，跌幅能夠縮小是靠國安基金護盤，因為8月17日還要面對美國232條款。

美國232條款目前涵蓋鋼鐵及鋁、汽車及零組件、半導體、藥品、關鍵礦物、卡車等六大類，川普已經先調高鋼鐵、鋁以及銅製品的稅率至50%，目前所知半導體等關稅預計8月17日公布。

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美國232調查期間，半導體及顯示卡、伺服器等20項ICT產品關稅豁免，給予零關稅，PCB、網通零件等產品則徵收10%關稅。

黎方國指出，台灣資通訊產品和以半導體為主的電子零組件是台灣出口大宗，AI崛起，今年5月資通訊產品出口198.86億美元，年增111.1%，半導體出口172.06億美元，年增28.4%，兩大項合計出口370.92億美元，占整體出口額的71.69%，如果零關稅變成高關稅，對台灣產業的影響是非常大的。

由於受到關稅不確定因素影響，所以現階段指數將會在高低點23,600點跟月線之間的區間振盪。要等到關稅問題，以及產業關稅（半導體關稅）問題釐清之後，股市才會有明確的方向，到時再進場也來得及。

因此投資策略，建議保守，持股控制在三成；選股上以投信認養的中小型股，包括AI零組件族群，PCB、蘋果財報利多的蘋概股，以及政策做多的軍工類股為主

關鍵字： 黎方國：國安基金護盤台股縮小跌幅　尚須觀察817的232條款稅率

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