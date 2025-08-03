家寧一家共踩8道稅法紅線　學者驚「11個人頭講義氣」

▲網紅家寧一家涉犯逃漏稅案交保。圖左至右為家寧媽、家寧、家寧妹、家寧爸。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

記者陳瑩欣／台北報導

網紅家寧一家人所開立的「群海娛樂」爆發違法逃漏稅爭議，台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲彙整稅法案件與犯罪樣態，揪出家寧一家踩8道稅法紅線，他驚呼「家寧一家用了11個人頭，竟然沒出事，人頭挺講義氣的！」

不過，黃士洲也提醒，群海因人頭漏報的公司所得一經追回，未來漏報所得國稅局也會開單補徵，黃士洲說：「先把收入還原給公司之後，公司應負擔的稅負繳清之後，才有稅後所得的分配問題。」

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以下是黃士洲在臉書「稅務實例與國際租稅論壇－讓我稅/睡不著」分析家寧一家四口涉及逃漏稅的犯罪態樣：

基礎事實：

檢方調查，民國107年8月間家寧母親出資新台幣10萬元，登記設立群海公司，占股50%，家寧和Andy各出5萬元、各占股25%。民國108年2月至113年4月間，家寧母親涉將YouTube頻道流量及臉書廣告收益，共約2996萬餘元，周邊商品收益40萬餘元，匯入自己的帳戶，用於買保險、買外幣定存或繳私人信用卡費。

各個行為人涉及稅務犯罪的行為：

＊＊家寧母親（公司董事長）：

漏報收入逃漏營所稅

- 將 YouTube 頻道流量、臉書廣告收益（約新台幣 2,996 萬元）、周邊商品收益（約 40 萬元）匯入個人帳戶，未列入公司帳目。



虛報支出、逃漏稅捐

- 將頻道業配收入（約 1,281 萬元）匯入家人私人帳戶，作為虛假支出處理，降低應稅所得。



利用人頭員工虛報薪資支出

- 以家人、朋友個資虛報公司薪資支出與相關成本費用，金額達 約 1,609 萬元，藉此虛列成本逃漏營所稅。



違反《稅捐稽徵法》第41條之一（不正方法逃漏稅捐）

- 檢方依此條款將其起訴，屬刑事逃漏稅罪責。

＊＊家寧父親（公司監察人）：

協助逃漏稅

- 以不詳方式取得 9人個資 作為人頭員工，供家寧母親虛報支出，協助逃漏稅捐。



違反《個資法》與幫助逃漏稅罪

- 涉非法蒐集個資與配合逃漏稅行為，被依幫助逃漏稅罪嫌起訴。

＊＊家寧妹妹（公司業務經紀）：

協助提供人頭資料逃漏稅

- 透過兩位友人同意後取得其個資，交由母親作為虛報支出的資料來源。



幫助逃漏稅捐罪

- 被檢方以幫助逃漏稅嫌起訴。



黃士洲分析：

1. 家寧一家涉犯詐術逃漏稅罪的主要態樣有二：漏報收入+人頭虛報薪資支出，算是比較簡單又暴力的逃漏稅手法。

2. 這兩類的逃漏稅行為實務上相當常見，稽徵機關的資訊突破口通常是(1)內部人利益分霑不均(如本案)；(2)關係人的個人現金帳戶異常；(3)虛報薪資的人頭舉報。

3. 本案比較不同的是，家寧一家用了11個人頭，竟然沒出事，人頭挺講義氣的~~

4. 不解的是，在財政部「友善」的擴大書審稅制底下，群海公司每年營收<3千萬，可以用6%來申報利潤率，為何還要用虛報人頭薪資的高風險手法？是否家寧一家沒有接受財會專業協助？