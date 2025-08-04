關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點　失守4萬大關

▲日股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到新一輪關稅與美國就業數據報告不佳、OPEC+宣布增產等利空因素衝擊，日股今（4）日早盤重挫逾949.08點，失守4萬點整數大關，至台北時間上午8點半左右跌幅仍逾2%以上。

《彭博社》、《路透社》等多家媒體報導，由於最新的美國就業數據引發對全球最大經濟體的擔憂，引發日股下跌，在美國聯準會（Fed）可能降息的揣測下，日圓對美元升值，出口商可能承壓。

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日經225指數因全面拋售開盤下跌1.7%，報40118.81點。 韓國KOSPI指數開盤下跌0.2%，至3,114.27點。日本10年期日本國債收益率下跌8.5個基點，至1.465%。

日本首相石破茂向外表示，關稅執行比達成協議更加困難，日本瑞穗金融股價下跌4.8%，第一生命控股股價下跌3.5%，三菱日聯金融集團股價下跌4.3%，三井住友金融下跌3.9%；豐田汽車股價一度下跌3.1%，創下6月5日以來最大跌幅。

《CNBC》報導，美東時間周日晚間8點11分(台北時間周一上午8點11分)，日本日經225指數暴跌2.05%，較廣泛的東證指數下跌1.86%。

最新的美國就業報告顯示，自疫情以來最嚴重的就業成長下修。5月和6月的非農就業人數合計被下修近26萬。標普500指數寫下自5月以來最大跌幅，美元結束了連續六天的上漲。